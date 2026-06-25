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Barcelona obre una línia d'ajuts de 300.000 euros pels terratrèmols de Veneçuela

Societat

  • L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la segona tinent d'alcaldia, Maria Eugènia Gay -

ARA A PORTADA

Publicat el 25 de juny de 2026 a les 20:45

L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que obrirà una línia d'ajudes extraordinària per un valor de 300.000 euros per cooperar en les tasques d'emergència pels terratrèmols de Veneçuela. Els diners es canalitzaran a través d'ONGs amb seu a Barcelona i presència operativa al país sud-americà.

El consistori barceloní subratlla que les ajudes es tramitaran "amb la màxima celeritat" i s'adaptaran a les necessitats identificades per les autoritats locals. Paral·lelament, Bombers de Barcelona ha ofert, a través de Protecció Civil, la disponibilitat de personal tècnic especialitzat en l'avaluació i intervenció en estructures col·lapsades o afectades pel terratrèmol.

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