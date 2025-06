Barcelona recupera un palau amb més de mil anys d'història

L'Ajuntament de Barcelona ha recuperat el Palau del Marquès d'Alfarràs, al parc del Laberint d'Horta. Les obres han permès consolidar l'estructura de l'edifici i rehabilitar la façana exterior, tot conservant les característiques més remarcables d'aquesta construcció amb alt valor patrimonial per a la ciutat i que, segons el consistori, patia una degradació "important".

Han estat més de dos anys d'actuacions i s'ha treballat en més de 3.000 metres quadrats, amb un pressupost de 4,7 milions d'euros. El palau és un espai patrimonial amb més de mil anys d'història i està catalogat com a bé cultural d'interès local, tot i que la Torre Sobirana, que data del segle XI, té la catalogació de bé cultural d'interès nacional.

L'última gran actuació de reforma es va fer entre el 1983 i el 1987, amb la rehabilitació de l'ala dreta de l'edifici. Aquest espai acull des del 1993 el Centre de Formació El Laberint, que imparteix cursos i tallers de jardineria, agricultura i biodiversitat.

La història del Palau del Marquès d'Alfarràs

Els orígens d'aquest edifici es remunten al segle XI, quan només era una torre de vigilància. Després de patir nombroses modificacions, al segle XVIII Joan Antoni Desvalls, Marquès d’Alfarràs, va començar a construir el palau actual i els jardins del Laberint. L'any 1968 l'edifici i els jardins van passar a ser de titularitat municipal.

Els jardins del Laberint són un conjunt d'espais de diverses èpoques i estils, amb una extensió de més de 10 hectàrees distribuïdes en tres nivells esglaonats, al més baix és on hi ha el laberint de xiprers retallats, actualment en rehabilitació. El parc del Laberint rep cada any uns 250.000 visitants. A partir d'aquest diumenge comença un cicle de visites per apropar la història del Palau del Marquès d'Alfarràs a la ciutadania.

El laberint d’Horta, tancat durant més d’un any

Cal recordar que el laberint d’Horta està tancat des del març i ho estarà al voltant d'un any per les obres de restauració i la replantació de tots els xiprers. Les obres, que ja estan en marxa, duraran dotze mesos, segons la previsió de l’Ajuntament de Barcelona. Durant aquest temps el laberint vegetal estarà tancat al públic, però la resta del parc es mantindrà obert amb normalitat.

En finalitzar les actuacions caldran uns mesos més de tancament per a l’arrelament de la vegetació. En total, es plantaran 2.211 noves unitats de xiprer amb una alçada d’entre 150 i 175 centímetres a tot el recorregut. També s’aprofitarà la intervenció per renovar tot el paviment, fer-lo més permeable, i instal·lar un sistema de reg sostenible per degoteig.

L’any 1994 es va fer l’última restauració en profunditat del parc i des de llavors es gestiona com un jardí museu, amb accés controlat. Actualment, el jardí està catalogat com a bé cultural d'interès local i es troba en procés perquè sigui bé cultural d'interès nacional.