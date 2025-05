Bombers consolida la Unitat de Drons per millorar la capacitat de resposta arreu de Catalunya

La Unitat de Drons dels Bombers al parc de Cerdanyola del Vallès ha incorporat nous aparells d’última generació i més pilots per afrontar les emergències garantint la seguretat dels bombers i la millor presa de decisions en tot moment. Actualment disposa de 25 drons, 23 pilots i tres seus, la de Cerdanyola i les de Mollerussa i La Pera. L’objectiu és que la unitat pugui actuar a qualsevol punt de Catalunya en menys d’una hora.

A diferència dels aparells de fa uns anys, els nous permeten operar amb pluja, vent o a l’interior d’estructures amb perill de col·lapse. Amb tot, des del cos s’assegura que els drons han de “completar i no substituir” els mitjans aeris. Actualment, els Bombers utilitzen els drons per fer recerca de persones, incendis de vegetació durant la nit, incendis estructurals o actuacions en alçada en blocs de pisos, per exemple. L’ús de la IA també permetrà fer un pas endavant a l’hora de fer recerca de persones. Amb aquest objectiu s’han adquirit llicències de nou programari que aportarà un plus de qualitat, ja que permetrà discriminar imatges d’acord amb patrons i algoritmes de recerca.