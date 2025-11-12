Cabify, Uber i Glovo suspenen «estàndards mínims de treball just», segons un estudi

La majoria de les plataformes digitals suspenen en salaris "justos" i prevenció de riscos laborals. És el cas de Cabify, Uber o Glovo, entre d'altres. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi de la Universitat Complutense de Madrid i la Universitat de Valladolid, en col·laboració amb el sindicat Comissions Obreres.
L'informe analitza set empreses del sector i detalla que sis suspenen en "estàndards mínims de treball just": Cabify, Uber, Glovo, Cuideo, Livo i Taskrabbit. Tan sols Just Eat aprova, amb una puntuació de set sobre deu. Els autors de l'estudi també alerten que l'"automatització" i la gestió algorítmica de les feines ja s'estén "més enllà" de les plataformes digitals, afectant sectors com la sanitat, les cures, l'educació o els serveis jurídics.
Si s'analitzen els salaris, l'informe detalla que tan sols quatre de les companyies -Cabify, Just Eat, Livo i Uber- ofereixen sous situats per sobre del salari mínim del 2025 (9,26 euros bruts per hora). Pel que fa a prevenció de riscos laborals, únicament Just Eat aprova. L'informe destaca que l'empresa "reconeix com a empleats propis el gruix dels seus repartidors", als quals facilita l'accés als sistemes de protecció social vigents a l'Estat. Tan sols Cabify, Just Eat i Uber demostren garantir la representació i la llibertat d'associació dels seus treballadors.