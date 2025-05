Canvi de rumb a les llars: fins a 22 mascotes per cada menor de tres anys

A l'Estat hi ha 30 milions de mascotes i 1,35 milions d'infants menors de 3 anys, segons les darreres dades de l'ANFAAC i l'INE de l'abril de 2025. Això vol dir que hi ha 22 animals de companyia per a cada nen en la primera etapa de la vida i denota un canvi en l'estructura de les famílies i en l'estil de vida predominant a la societat.

De fet, el 61% de les llars a l'Estat conviuen amb mascotes, amb un augment de prop de 8 milions d'animals de companyia en la dècada entre el 2015 i el 2025. D'entre les mascotes, 9,3 milions són gossos, 7,9 milions són peixos, 5,9 milions són gats i 5 milions són ocells.