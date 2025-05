Tancament i enderroc imminent d'un club de mar amb 70 anys d'història

El Ministeri espanyol per a la Transició Ecològica ha ordenat al Club de Mar de Sitges el tancament i enderroc de les instal·lacions de forma imminent. La Direcció General per a la Sostenibilitat de la Costa i el Mar ha resolt que l'entitat, fundada el 1952, ha de tancar perquè les instal·lacions incompleixen la llei de costes. La notificació, a la qual ha tingut accés l'ACN, a priori posa punt final a un llarg litigi entre el Ministeri i el Club de Mar.

L'entitat ha presentat una infinitat de recursos per evitar la fi de l'activitat, incloent-hi el pagament d'una multa de 60.000 euros. Els jutjats, però, han donat sistemàticament la raó al Ministeri. La notificació al Club de Mar assenyala el 2 de juny com a data de tancament i inici de l'enderroc.

El Ministeri diu que l'ordre de cessament de l'activitat respon al compliment de l'expedient sancionador signat el febrer del 2018. Llavors es resolia que el Club de Mar havia de pagar una multa de 60.000 euros per haver ocupat històricament uns terrenys de domini públic marítim-terrestre sense títol administratiu. També es marcava un termini màxim d'un mes per tancar.

L'executiu estatal recorda que a principis del 2024 ja va instar l'entitat a complir aquella resolució, donant-li un nou ultimàtum de tres mesos. Com que l'activitat va continuar, el Ministeri va activar un expedient de tancament forçós a través de l'Advocacia de l'Estat. A finals del 2024, el TSJC avalava el precinte de les instal·lacions, fet novament recorregut pel Club de Mar, sense èxit per a l'entitat.

Aquest dimarts, el Club de Mar ha rebut la darrera notificació en què el Ministeri avisa que accedirà a tancar el recinte el pròxim 2 de juny, precintant el Club de Mar, la piscina Maria Teresa i les zones de magatzem. A part de cessar les activitats, avisa que una empresa subcontractada "sense més tràmits i avisos" iniciarà el desmantellament de totes les instal·lacions.

El Club de Mar Sitges intentarà aturar l'enderroc

Segons la resolució, aquesta notificació no admet recurs. Amb tot, des del Club de Mar apunten a l'ACN que l'avís d'enderroc sense cap projecte associat podria incomplir la llei, motiu pel qual confien a poder aturar-ho. L'entitat lamenta que la llei de costes "està completament obsoleta" i defensen la continuïtat de l'entitat, amb més de 70 anys d'història.

A més, remarquen que apleguen més de 400 famílies associades, i hi ha 120 infants i joves que practiquen esports de vela cada setmana. Al mateix temps, lamenten que l'enderroc posa en risc una trentena de llocs de treball directes i indirectes. "El club és molt més que una entitat esportiva, és una escola de vida i un espai de valors", sosté la presidenta, Gemma Marcé.

La junta de l'entitat recorda que l'edifici està catalogat com a bé cultural d'interès local i avança que tenen a punt tota la documentació per presentar-la a la Generalitat de cara a elevar la protecció i aconseguir ser bé cultural d'interès nacional. Això, assegura, els blindaria davant l'enderroc. "El Club de Mar fa una crida a la societat sitgetana i a les institucions per sumar esforços i evitar una pèrdua irreparable", conclou la presidenta.