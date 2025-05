Sis nous radars remolc arriben a les carreteres catalanes

El Govern ha aprovat aquest dimarts la compra per part del Servei Català de Trànsit (SCT) de sis radars en remolc més per ser instal·lats de forma dinàmica en diferents punts de la xarxa viària amb una concentració elevada d’accidents i en què la velocitat excessiva és present. Costaran 2,1 milions d'euros a repartir entre aquest any i el vinent.

Amb aquests cinemòmetres, Trànsit disposarà en total de deu carros radars. A més, el contracte també inclou l’equipament necessari perquè Trànsit pugui desenvolupar una gestió centralitzada de les infraccions captades per aquests radars, de manera que quedin inclosos en el sistema integrat de cinemòmetres de l’organisme.

Com funciona un radar en remolc?

Aquests aparells, anomenats radars en remolc o carros radar, són una nova generació de radars que compta amb diversos avantatges, especialment pel que fa a l’autonomia i mobilitat, així com respecte a la detecció dels vehicles i posterior gestió de la infracció. Són radars fixos que es poden desplaçar a qualsevol punt de la xarxa viària, no requereixen connexió elèctrica i es poden deixar instal·lats diversos dies, tal com s'ha fet en els darrers mesos amb els quatre carros radars ja operatius.

Aquests cinemòmetres utilitzen tecnologia làser, per la qual cosa poden fer un seguiment dinàmic del vehicle durant uns metres i determinar-ne la velocitat, amb la voluntat de poder detectar l’excés de velocitat en diversos carrils. Així mateix, el radar treballa amb connexió a internet, cosa que permet gestionar de forma immediata l’expedient corresponent a la infracció i possibilita que no sigui necessària la presència d’un agent de trànsit.

Amb tot plegat, Trànsit pot controlar l’excés de velocitat a qualsevol via i, d’aquesta manera, cobrir més territori per frenar la dispersió actual de l’accidentalitat. Els sinistres de trànsit ja no es concentren únicament en unes determinades vies, sinó que tenen lloc tant en vies ràpides com en carreteres comarcals i locals.

El dubte d'on s'instal·laran

Per determinar en quins punts se situaran els carros radar, Trànsit ja té elaborat un estudi en què s’han analitzat els trams on es concentra més sinistralitat. Tanmateix, aquests cinemòmetres mòbils se situen de forma segura al marge de la carretera i sempre són visibles per als conductors. Un altre dels punts forts d’aquests aparells és la seva resistència, ja que s'ha construït amb una carcassa a prova de vandalismes.

En els trams en què Trànsit ha instal·lat un cinemòmetre, la sinistralitat ha davallat entre el 65% i el 80%. Els radars en remolc són un sistema pioner a l’Estat que millora la seguretat viària a les carreteres catalanes en els punts en què els tècnics detecten una sinistralitat elevada. Amb aquests equipaments es pot controlar la velocitat dels vehicles en ubicacions on fins ara no era possible per la manca d’infraestructura o el perill per a les persones.