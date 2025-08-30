Un home ferit per una bala en una baralla d'un bar a Sant Martí

Ferit un home que treballava en un bar situat a la Rambla Prim de Barcelona després de rebre un tret de bala aquest divendres a la nit a causa d'una baralla. L'home es troba hospitalitzat en estat greu, segons avança El Periódico, i l'agressor va fugir després dels fets.
Segons fonts policials consultades pel diari, l'agressor encara no ha estat localitzat. L'home ferit va tenir una discussió amb un client a la porta de l'establiment i, després, va rebre el tret. Diverses persones del bar i que passaven pel carrer van ajudar a la víctima, que va caure al terra ferit, fins que van arribar els cossos d'emergències i la policia.
Altres tiroteigs a Barcelona
El d'ahir divendres se suma a una sèrie de tiroteigs a Barcelona que han espantat el veïnat dels barris en què s'han produït. El primer va ser el 15 de juliol al número 200 de Consell de Cent, on un home de 40 anys va morir després de rebre diversos trets, un dels quals al cap. Aquest darrer cas, les investigacions assenyalen que va ser una revenja relacionada amb una banda criminal de Montenegro.
El segon va ser a inicis d'agost al carrer de Sicília, al centre neuràlgic de l'Eixample, on no va haver-hi cap víctima. El segueix un tercer al mateix barri de l'Eixample, que va acabar amb un home ferit per rebre trets d'una arma de foc al carrer de Comte Urgell de Barcelona. L'últim tiroteig registrat va ser al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, que va acabar amb una persona ferida i cinc persones detingudes que els Mossos van interceptar fugint en un cotxe a la Zona Franca.