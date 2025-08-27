Un tiroteig en una escola catòlica dels Estats Units deixa dos nens morts i diversos ferits

Almenys dos nens han mort i prop d'una vintena de persones han resultat ferides en un tiroteig en una escola catòlica de Minneapolis de l'estat de Minnesota dels Estats Units. A banda dels dos infants, que tenien 8 i 10 anys, també ha mort la persona atacant, d'uns 20 anys, que segons els primers informes policials s'hauria suïcidat després de l'atac.
El tiroteig s'ha donat en el moment que els alumnes de l'escola Annunciation estaven celebrant una missa per a celebrar el nou inici de curs quan l'atacant ha entrat a l'església i ha començat a disparar "desenes de trets" amb diverses armes de foc. Tot i que es desconeix el nombre d'individus exacte que hi havia a l'església en el moment de l'incident, se sap que l'escola té uns 400 alumnes.
El cap de la Policia de Minneapolis, Brian O’Hara, ha explicat en una compareixença als mitjans que aquest "ha sigut un acte deliberat de violència contra nens innocents i altres persones que resaven". La policia ha explicat que el tirador s'ha llevat la vida darrere de l'edifici després d'efectuar el tiroteig, i portava a sobre un rifle, una pistola i un revòlver.
O'Hara ha explicat que els agents han treballat per neutralitzar l'assaltant de manera àgil, però que no han pogut evitar que dos nens, de 8 i 10 anys, morissin "asseguts als bancs de l'església". A banda de les dues víctimes mortals, 14 nens i tres persones més han resultat ferits. O'Hara ha informat que dos dels ferits es troben en estat crític.
La policia ha acordonat la zona i diversos pares i mares han anat a recollir als fills. La ciutat de Minneapolis ha comunicat a través del seu canal oficial d'X que "no hi ha cap amenaça per a la comunitat en aquests moments".
El governador de l'estat, Tim Walz, ha lamentat a través d'X la situació viscuda aquest matí a l'escola de Minnesota ha qualificat de "terrorífic" el tiroteig. També el president Donald Trump assegura que ha sigut informat dels fets, segons ha escrit a la xarxa Truth Social.