Torna la mili? Per ara, no

Qui no ha sentit anècdotes de la mili dels seus pares o iaios? El servei militar va ser obligatori a l'estat espanyol fins al 2001. Per ara, Espanya descarta la possibilitat de reintroduir la formació militar per a tota la població, però hi ha altres països europeus que ja estan fent passos en aquesta direcció davant l'amenaça de Rússia.
Fonts del Ministeri de Defensa han confirmat a Europa Press que per ara no existeixen plans per recuperar el servei militar a l'Estat. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha rebutjat públicament la tornada de la mili en ocasions anteriors. Des que el govern d'Aznar va posar-li fi, cap gran partit espanyol s'ha plantejat recuperar-la.
La situació a Europa, però, és diferent. Aquest dimecres, el govern alemany ha aprovat un projecte de llei per instaurar un servei militar voluntari que podria convertir-se a obligatori en cas de ser necessari i compta amb el suport del Parlament. La norma encara ha de rebre la llum verda del Bundestag. El text està orientat a augmentar les reserves de personal de les Forces Armades alemanyes i descarta el retorn del servei militar obligatori en temps de pau.
Ara bé, Alemanya no és l'únic país que ha posat a l'ordre del dia la recuperació de la mili. Letònia i Lituània també han fet passos endavant en aquest sentit després de la invasió russa a Ucraïna.
Quants soldats hi ha a l'exèrcit espanyol?
Actualment, les forces armades espanyoles compten amb gairebé 150.000 efectius. A més, hi ha més de 3.000 reservistes voluntaris, que serien activats en cas de necessitat. El Ministeri té previst un pla d'augment de personal de l'exèrcit: incorporar 14.000 militars més en deu anys.