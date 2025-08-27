Trump amenaça Putin amb una «guerra econòmica» si no pacta un alto el foc a Ucraïna

Nou advertiment del president dels Estats Units, Donald Trump, davant les evasives de Rússia a promoure un alto el foc a Ucraïna. Si no es produeixen avenços, ha indicat Trump, hi haurà una "guerra econòmica" que serà perjudicial per al país que lidera Vladímir Putin. "No serà una guerra mundial, però sí una guerra econòmica", ha assenyalat el dirigent nord-americà en declaracions als mitjans durant una trobada amb el seu gabinet. Aquest avís arriba dues setmanes després de la trobada entre Trump i Putin a Alaska, que no va servir per trobar la manera d'aturar la guerra a Ucraïna, sobre qui pesa el perill d'haver de cedir territoris i de renunciar a entrar a l'OTAN.
El líder nord-americà també ha indicat que tenia "conseqüències molt greus" al cap davant d'un escenari en el qual Rússia no es vulgui asseure amb Ucraïna, tot i que de moment no ha aportat més detalls. La setmana passada, Trump va rebre el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, al Despatx Oval. Zelenski va anar acompanyat d'una sèrie de líders europeus -Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Ursula Von der Leyen- que, en les últimes setmanes, han intentat pressionar perquè es preservi la integritat territorial d'Ucraïna en les negociacions que s'haurien d'obrir per aturar les hostilitats. Tot i l'arribada del mandatari republicà a la Casa Blanca, la guerra ha continuat.
Dimitri Peskov, portaveu del Kremlin, ha indicat aquest mateix dimecres que encara no hi ha cap data concreta per una reunió entre Putin i Zelenski. Després de la cimera a Alaska, el president rus va suggerir que la propera cita entre ell i Trump es podia dur a terme a Moscou. El líder nord-americà, que en dies anteriors havia donat pràcticament per fet que hi hauria una cita trilateral per abordar el final de la guerra a Ucraïna, ja fa dies que no en parla obertament. Zelenski, en tot cas, ha insistit en les últimes hores que Turquia podria ser un bon emplaçament per reunir les delegacions al màxim nivell. Mentrestant, l'exèrcit rus continua avançant en el front situat a Khàrkiv.