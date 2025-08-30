Dues persones van morir ahir en un xoc frontal a la C-15z a Vilanova i la Geltrú

El Servei Català de Trànsit informa que ahir al vespre es va registrar un sinistre viari mortal arran d'una col·lisió frontal amb un turisme i una furgoneta al punt quilomètric 3,3 de la carretera C-15z a Vilanova i la Geltrú, a Garraf. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 20.52 h i les causes del xoc encara s’estan investigant.
A conseqüència del sinistre, va morir el conductor del turisme, P.H.T., un home de 28 anys i veí de Canyelles, i la passatgera davantera de la furgoneta, YA.P.F., una dona de 41 anys i veïna de Canyelles. A més, hi va haver una persona ferida en estat greu que els efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) van traslladar a l’hospital de Bellvitge, tres persones ferides en estat menys greu que van ser traslladades a l’hospital Sant Camil i una persona il·lesa.
Arran del sinistre, es van activar set patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i vuit unitats i també el servei de suport psicològic del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Pel que fa a l’afectació viària, es va donar pas alternatiu a la C-15z fins a les 21.51 h i, a partir d’aquesta hora, la via va estar tallada fins a les 00.54 h.
