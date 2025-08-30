Estades més curtes i menor despesa dels turistes durant l'estiu: «Hi ha menys alegria per gastar»

El turisme a Catalunya tanca de nou un bon estiu, però constata que cada cop es gasta menys. Després dels anys "d'alegria" posteriors a la pandèmia, en què se sortia i gastava molt, els hostalers i restauradors noten una moderació en el consum i temen haver tocat sostre en la majoria de destins turístics, però especialment a Barcelona i a la seva zona metropolitana. Tot i que hi ha xifres rècord de turistes, les pernoctacions van a la baixa i les estades són més curtes.
Elvira Garcia, de Barcelona Oberta, adverteix d’una “davallada” de la despesa dels usuaris a la capital catalana. Alhora, la directora general de l'entitat alerta que “el visitant local al centre de la ciutat s’ha perdut”, una tendència que van detectar l’any passat i que troba que és un fet “preocupant”. També lamenta l’absència de turistes nord-americans, que tradicionalment compraven en botigues de luxe, i que atribueixen a la caiguda del dòlar enfront de l’euro.
En la mateixa línia s’expressa el secretari general de Fecasarm, Joaquim Boadas, que ha identificat que els visitants fan estades més curtes i això, segons apunta, s'ha traduït amb una despesa menor en comparació amb els anys previs a la pandèmia. Tot i això, el sector defensa que la temporada alta s'allarga cada vegada més i aposta per fer l'ocupació més constant durant l'any.
Estades més curtes als hotels
Les xifres reflecteixen una lleugera tendència a la baixa del nombre de pernoctacions dels visitants als hotels. Segons dades de l'INE, el mes passat es va batre el rècord de turistes que van fer servir aquests establiments en un juliol: 2,6 milions, un 3,3% més que dotze mesos abans; però el nombre d'estades a les habitacions es va mantenir estable: 8,2 milions, un 0,2% més.
Així, de mitjana, cada visitant es va allotjar 3,14 nits als hotels catalans, la xifra més baixa en un juliol des de l'inici de la sèrie històrica, el 1999, exceptuant el 2020 i el 2021, marcats per la pandèmia. L'any passat, la xifra se situava en les 3,24 pernoctacions.
A Tarragona, per exemple, el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria (FEHT), Xavier Guardià, destaca especialment l'ocupació durant el pont del 15 d'agost, amb xifres d'entre el 90 i el 95%, amb la resta del mes amb entre el 85% i el 90%. "L'agost continua sent el mes per antonomàsia, el mes dels espanyols i dels francesos", afirma Guardià a l'ACN.
Allargar la temporada
El representant de la FEHT subratlla, però que la temporada s'allarga, i això també afecta l'ocupació. "Quan tens un 90-95% d'ocupació vas més estressat", afirma, remarcant que estan "contents" amb allargar i reforçar les temporades.
"No hem tocat sostre perquè encara tenim molts mesos per omplir. En la quinzena del mes d'agost segurament sí", destaca el portaveu. Preguntat per la reducció de les estades, Guardià explica que "el més important no és el nombre final de turistes ni crear rècords, sinó que cada vegada la temporada sigui més llarga i sigui més constant".
El tipus de turista que cada vegada fa estades més curtes és, sobretot, el resident a l'estranger, amb una mitjana de 3,5 nits –abans de la pandèmia rondava les quatre–, mentre que el resident a l'Estat espanyol té un comportament estable al voltant de les 2,5 nits. El sector destaca que la gent cada vegada estiueja menys i que es reparteix els dies de vacances en altres mesos de l'any, i pateix més per l'augment de preus.
Un turisme "d'estalvi" a Barcelona
Des de Barcelona, Elvira Garcia afirma que la capital percep “un turisme d’estalvi” i puntualitza que hàbits com “l’experiència d’anar a un bon restaurant o a comprar” s’ha deixat de fer. Fins i tot, explica que clients allotjats en hotels demanen menjar a domicili o compren en supermercats i ho consumeixen a l’habitació i “això es nota” en la facturació del sector de la restauració.
Boadas, de la Fecasarm, lamenta que el client que gastava entre 2.000 i 5.000 euros en una nit ha desaparegut. Amb tot, valora de forma positiva l'estiu a Barcelona, amb un comportament semblant el del 2024, especialment dels negocis vinculats a l'oci nocturn. "La sensació que tenim els restauradors i els hotelers és que hi ha una despesa mitjana inferior a l’any passat, però sense ser un descens massa gran”, diu el president del Gremi d’Hostaleria de Sitges, Oskar Stöber.
El president del Gremi d’Hostaleria de Castelldefels, Manuel Ángel Ortiz, també reconeix una reducció de la facturació i preveu que els ingressos de l’agost podrien caure un 10%, malgrat d’una bona arrencada de temporada entre maig i juny.
Els càmpings i el turisme rural allarguen temporada
Un altre dels sectors estrella del turisme a Catalunya, el dels càmpings, defensa que ha tingut un agost amb bones xifres d'ocupació, que s'han mantingut durant tota la temporada al voltant del 85%. El president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegra, destaca que prop d'un 45% dels usuaris han estat del país.
Aquest percentatge ha anat en augment des de la pandèmia, un punt d'inflexió que va permetre al públic local redescobrir els establiments de càmping de Catalunya. Pel que fa a públic estranger, ha predominat el mercat francès, belga i alemany, procedents de països amb una llarga tradició campista.
Com ja passa en els hotels, però, tant als càmpings com a les cases rurals noten una reducció de les pernoctacions. Si a l'estiu del 2024 hi havia una estada mitjana de set nits per turista als càmpings gironins, aquest 2025 es tancarà per sota de les sis. Malgrat açò, les dades de l'INE indiquen que aquesta és la xifra més alta de la dècada. De fet, les cases de turisme rural del Berguedà qualifiquen de "positiva" l'ocupació que han tingut aquest mes d'agost, que s'ha situat al 80%.
Malgrat això, el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, Orol Baños, admet que en els darrers temps han notat que molts clients demanen escurçar l’estada i, per això, algunes de les cases associades permeten fer tres o quatre nits en comptes de la setmana sencera. El perfil majoritari dels clients del turisme rural català són famílies de l'àrea metropolitana de Barcelona, sobretot de municipis com Sabadell i Terrassa, tot i que Baños detalla que han notat un augment de visitants francesos.