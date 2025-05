Crit d'alerta de les escoles de música després del tancament d'un centre històric de Barcelona

El tancament de l'Escola de Música Joan Llongueres de Barcelona, guardonada amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya i 112 anys d'història, ha fet saltar les alarmes al sector privat, que denuncia la indiferència de les administracions locals i educatives. Així ho ha dit l'Associació d’Escoles de Música d’Iniciativa Privada Autoritzades de Catalunya (EMIPAC), que ha lamentat que han assistit a un degoteig de tancaments les últimes dècades i que les institucions no actuen per evitar-ho.

L’Escola de Música Joan Llongueres, de titularitat privada, ha abaixat la persiana per la davallada progressiva del nombre d’alumnes i assegura que no podia competir amb les escoles públiques, ja que no han rebut cap mena d'ajut i subvenció. Com el conjunt d'EMIPAC, entenen que la seva "clara vocació de servei públic i cultural" hauria d'haver estat prou motiu per comptar amb la protecció de les institucions.

Ara, l'EMIPAC ha reiterat la voluntat de col·laboració i ha fet una crida a sumar esforços per evitar més "pèrdues irreparables" per a la comunitat educativa, els barris i els municipis. Subratllen que els titulars d’aquestes escoles "no són grans empresaris o multinacionals", sinó músics, associacions, cooperatives, fundacions, autònoms o microempreses.