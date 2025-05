Radiografia laboral del professorat: una baixa de més de 31 dies per cada sis docents

L'administració va gestionar 77.446 baixes mèdiques de mestres i professors l'any 2024. Així es desprèn de les dades del Departament d'Educació i Formació Professional a les quals ha tingut accés Nació, segons les quals l'any passat hi va haver una baixa de més d'un mes de durada per cada sis docents. En concret, d'entre un total de 96.081 docents -del sistema públic-, es van comptabilitzar baixes que, en la majoria dels casos, van ser molt curtes: 26.873 permisos d'entre un i dos dies i 19.822 d'entre tres i set dies. Educació xifra en 14.233 les baixes d'entre vuit i 30 dies de durada i, pel que fa a les de més de 31 dies, se sumen 16.518 permisos: 8.828 d'entre un i tres mesos, i 7.690 de més de tres mesos de durada. A partir dels dos mesos, les baixes ja es consideren de la llarga durada.

"És un termòmetre d'alguna cosa", va dir la consellera d'Educació, Esther Niubó, fa uns mesos durant una compareixença parlamentària. Ja aleshores, Niubó va expressar la seva preocupació, malgrat emmarcar en la normalitat que hi hagués més de 1.600 baixes a l'inici de curs. El curs passat (2023-2024), Educació va gestionar 57.000 substitucions, una xifra "molt elevada" segons la consellera, i que "també té un cost".

Les baixes, que són també un símptoma de l'estat de salut del sistema educatiu i les -cada vegada més- diverses situacions a les aules, tenen una incidència en el sistema de substitucions: la Generalitat va assumir un sobrecost de 1.100 milions d'euros entre els anys 2020 i 2023 per cobrir baixes de mestres, sigui per qüestions mèdiques, permisos familiars o excedències laborals, entre altres motius. En aquest període, es van comptabilitzar fins a 240.343 substitucions de docents, assumides per 91.019 professionals. El sindicat majoritari dels docents, USTEC, ha alertat en diverses ocasions que hi ha "moltes baixes per estrès" entre els docents, encara que per privacitat no és possible saber el diagnòstic de les baixes concedides pels metges als treballadors.

El Govern vol aplicar un pla "de prevenció"

Les baixes han format part del debat polític al Parlament. I ha estat, justament, en resposta a una pregunta escrita del PP al Govern per la seva posició sobre les baixes del personal docent -publicada aquesta setmana al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC)-, on la consellera d'Educació ha informat que té la voluntat de desenvolupar i aplicar un "pla d'acompanyament i de prevenció pel benestar emocional i de salut del professorat en el sector públic".

Amb aquest propòsit, l'executiu està treballant amb el suport del Ministeri d'Educació en la creació d'un grup de treball amb les diferents administracions educatives de les comunitats autònomes per "analitzar conjuntament aquesta qüestió i millorar els processos d'ensenyament i aprenentatge des d'una perspectiva de corresponsabilitat".

La consellera ha detallat en la mateixa resposta que el Departament d'Educació està desenvolupant també un "pla d'empresa saludable per promoure hàbits saludables i reduir els riscos laborals" entre el personal docent. En aquesta línia, des de les seccions de prevenció de riscos laborals duen a terme avaluacions als centres i llocs de treball per "minimitzar els riscos".

Grups estables de substitucions

Amb tot, "davant l'increment de baixes mèdiques, que pot produir mancances en la substitució de personal docent", el Departament està treballant en la "modernització de les aplicacions informàtiques que intervenen en el procés i en la creació d'una aplicació per fer l'accés a la borsa de substitucions més fàcil i accessible". El Govern també ha creat aquest curs els grups estables de substitucions de personal docent interí, per garantir la cobertura de les substitucions de forma immediata en els centres docents, "prioritzant així l'atenció directa a l'alumnat".

El Departament d'Educació constata que, amb la implantació d'aquestes noves mesures, ha "disminuït el nombre d'incidències que queden pendents de cobrir en els actes de nomenaments telemàtics", així com el nombre de nomenaments adjudicats mitjançant el procediment d'adjudicació de difícil cobertura.