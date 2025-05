Tanca una escola de música guardonada amb la Creu de Sant Jordi després de més de 100 anys

L’Escola de Música Joan Llongueres de Barcelona, guardonada amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, ha anunciat aquest dilluns que ha iniciat els tràmits per al cessament de la seva activitat després de més d'un segle. El centre, que representa un "llegat familiar centenari" vinculat a la figura del pedagog, compositor i poeta català Joan Llongueres, ha patit una davallada progressiva del nombre d’alumnes i no pot continuar fent front a les pèrdues econòmiques i a les inversions que requereixen les instal·lacions.

"És una decisió profundament dolorosa", han expressat la propietat i la direcció en una nota de premsa en què han lamentat que no han rebut cap mena d'ajut i subvenció. I és que, tot i que es tracta d'un centre privat, entenen que la seva "clara vocació de servei públic i cultural" hauria d'haver estat prou motiu per comptar amb la protecció de les institucions.

En aquest sentit, han detallat que han mantingut converses amb entitats culturals i educatives per trobar una via de continuïtat per a l’activitat, però cap de les opcions ha estat viable. Amb tot, atribueixen la pèrdua d'alumnes al descens demogràfic i l’expansió de l’oferta pública, amb la qual els ha resultat "impossible" competir en igualtat de condicions.