Càritas alerta que cada vegada atenen situacions «més complexes» i hi ha casos que no poden atendre

Càritas Barcelona avisa que les persones que atenen cada cop presenten situacions "més complexes" i tenen necessitats de suport que l'entitat no pot "arribar a donar". Així ho ha indicat el director, Eduard Sala, en la presentació de la memòria del 2024. "Necessiten molt més suport del que podem arribar a donar", ha afirmat Sala. El director de Càritas Barcelona ha remarcat que l'habitatge continua sent una de les principals dificultats que presenten les persones ateses -el 74% no tenen un habitatge digne- i ha remarcat que les dades d'ocupació no recullen salaris "precaris". La memòria apunta a un augment de les persones en situació administrativa irregular entre els atesos, que ja representen el 56%.