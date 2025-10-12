«Carta a un militar espanyol»: el programa més desconegut en escoles catalanes

El debat sobre l'exèrcit aflora amb la desfilada militar de cada 12 d'octubre i sempre és objecte de debat en l'educació. La crida a la desmilitarització de les aules ha guanyat pes en els últims anys entre associacions de professors, alumnes i famílies. Un bon exemple són les protestes anuals contra la presència de l'exèrcit espanyol al Saló de l'Ensenyament. Però, en un estat amb exèrcit propi, mai hi ha un punt de trobada. I és que a l'altra banda de les crides a la desmilitarització de l'escola hi ha un programa prou desconegut per a la ciutadania, però que duen a terme algunes escoles catalanes: la "Carta a un militar espanyol".
La polèmica per aquesta iniciativa va sorgir quan ERC Tarragona va criticar el passat maig que algunes escoles de la ciutat promocionaven aquest concurs. Es tracta d'un programa educatiu que, des del curs 2013-2014, organitza la subdirecció general de reclutament i orientació laboral del Ministeri de Defensa. En una pregunta parlamentària al Govern, els republicans demanaven explicacions sobre un "clar contingut ideològic" que condiciona l'avaluació acadèmica de l'alumnat. El partit ja havia denunciat que alguns centres premiaven la participació en el programa amb un augment de nota.
ERC Tarragona assegurava que algunes famílies els havien traslladat la queixa, però que no la feien pública perquè tenien "por de quedar estigmatitzades". La consellera d'Educació, Esther Niubó, va defensar que s'ha de "respectar" l'autonomia de cada centre, que pot decidir a quins programes s'inscriu, i sostenia que el concurs no incomplia la normativa. Des de la formació republicana denuncien que s'associa el rendiment acadèmic de l'alumnat "a l'exaltació militar espanyolista i de valors totalment aliens a una formació educativa adequada i responsable".
En la resposta parlamentària publicada recentment, el Govern diu que en el desenvolupament del concurs "no s'observa que es contravingui" cap dels principis establerts a la Constitució o a l'Estatut ni de les lleis reguladores de l'educació. Sobre els increments de nota, el Departament assegura que la qualificació de l’activitat "pot presentar varietats" en cada centre en funció del seu projecte educatiu i del seu ideari. "Si es detecta l'aplicació de criteris avaluatius arbitraris, es pot presentar una queixa a la direcció del centre educatiu i, si és el cas, recurs d’alçada a la direcció territorial", conclou la resposta de Niubó a la pregunta d'ERC.
Com funciona el concurs "Carta a un militar espanyol"?
Fonts del Departament d'Educació confirmen a aquest diari que no hi ha un registre de participació en el programa pel fet que depèn de l'autonomia del centre, però el Ministeri de Defensa sí que ofereix, des de la primera edició del concurs, butlletins anuals amb els guanyadors de cada demarcació. Tal com indiquen, la majoria dels guanyadors catalans es distribueixen en uns pocs centres religiosos de titularitat concertada que repeteixen èxits any rere any.
De fet, hi ha 12 escoles de Catalunya diferents que han estat premiades en aquestes 13 edicions del concurs literari. Nou són concertades, mentre que tres són públiques; dues a la demarcació de Tarragona i una, a la de Lleida. Entre els participants hi ha centres de Barcelona, Tarragona, Lleida, Tremp, Salou, Alpicat i Valldoreix (Sant Cugat del Vallès). A la demarcació de Girona no hi ha hagut mai cap participant. Diverses concertades són de la mateixa congregació religiosa, que van des de l’Opus Dei, fins a les Dominiques, les Teresianes, la Família Trinitària i les Filles de Santa Maria del Cor de Jesús. Nació s'ha posat en contacte amb aquests centres perquè transmetessin el seu posicionament sobre el concurs, però no han ofert declaracions.
El concurs literari va dirigit als alumnes de 4t d'ESO, de batxillerat i de Grau Mitjà de Formació Professional de tots els centres educatius a l'Estat i també dels de titularitat espanyola a l'estranger. Cal que les escoles s'inscriguin tot omplint un formulari digital i acceptant les bases del certamen i, més enllà d'això, l'única limitació és que la carta estigui escrita en castellà. Per tant, la resta de llengües oficials a l'Estat no estan permeses. També hi ha premis: el guanyador del centre pot endur-se un rellotge, el guanyador provincial rep un llibre electrònic i el guanyador estatal s'emporta un ordinador portàtil. En cas que no es puguin oferir aquestes recompenses, s'ha de substituir amb un article de "valor econòmic similar".
"Estàs on et necessiten, no per fugir de res, sinó per elegir una cosa molt més gran: estar al servei dels altres", escriu la darrera guanyadora a la demarcació de Tarragona, que de fet s'adreça a la seva mare. La guanyadora de Lleida de l'edició 2023-2024 enfoca el text per la qüestió del gènere i expressa que el llegat de la destinatària a "perdura en cada soldat que porta l'uniforme amb orgull, en cada dona que desafia les adversitats, a cada ànima que anhela un món més just i equitatiu". Les temàtiques del conjunt de cartes, però, són més diverses. Sempre, però, amb el fil conductor del suport a l'exèrcit espanyol.