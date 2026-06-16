Al bell mig de la Garrotxa trobem un lloc curiós: Castellfollit de la Roca, el poble que es va fent més petit.
Amb només 0,73 quilòmetres quadrats, és el segon municipi més petit de Catalunya, només superat per Puigdàlber, a l'Alt Penedès.
Però malgrat la seva mida, és un dels paisatges més singulars del país. Les cases semblen suspeses sobre una impressionant cinglera basàltica de més de cinquanta metres d'alçada i gairebé un quilòmetre de longitud, formada per antigues colades de lava.
Aquesta situació privilegiada ha convertit el poble en una de les imatges més emblemàtiques de la Garrotxa i en un dels nuclis habitats més espectaculars de Catalunya.
Ara bé, aquesta mateixa cinglera continua transformant-se. Des de fa milers d'anys, els rius Fluvià i Toronell erosionen lentament la roca, provocant esquerdes i petits despreniments que són monitorats constantment.
Per això, hi ha una curiositat ben poc habitual: amb el pas dels segles, el municipi anirà perdent terreny i serà, literalment, una mica més petit.
En el fons, no és només un dels pobles més bonics del país, sinó també un lloc que la natura continua modelant dia rere dia.