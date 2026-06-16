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Societat

UN LLOC CURIÓS

Castellfollit de la Roca, el poble que es va fent més petit

  • Imatge de Castellfollit de la Roca -

ARA A PORTADA

Publicat el 16 de juny de 2026 a les 16:00

Al bell mig de la Garrotxa trobem un lloc curiós: Castellfollit de la Roca, el poble que es va fent més petit.

Amb només 0,73 quilòmetres quadrats, és el segon municipi més petit de Catalunya, només superat per Puigdàlber, a l'Alt Penedès.

Però malgrat la seva mida, és un dels paisatges més singulars del país. Les cases semblen suspeses sobre una impressionant cinglera basàltica de més de cinquanta metres d'alçada i gairebé un quilòmetre de longitud, formada per antigues colades de lava.

Aquesta situació privilegiada ha convertit el poble en una de les imatges més emblemàtiques de la Garrotxa i en un dels nuclis habitats més espectaculars de Catalunya.

Ara bé, aquesta mateixa cinglera continua transformant-se. Des de fa milers d'anys, els rius Fluvià i Toronell erosionen lentament la roca, provocant esquerdes i petits despreniments que són monitorats constantment.

Per això, hi ha una curiositat ben poc habitual: amb el pas dels segles, el municipi anirà perdent terreny i serà, literalment, una mica més petit.

En el fons, no és només un dels pobles més bonics del país, sinó també un lloc que la natura continua modelant dia rere dia.


 

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