Cau el servei de telecomunicacions a diversos punts de l'Estat per una incidència a la xarxa de Telefónica

Diversos punts del País Valencià, el País Basc i Andalusia, com a mínim, han quedat sense servei de telecomunicacions el matí d'aquest dimarts per culpa d'una incidència a la xarxa de Telefónica, tal com ha confirmat la companyia, que assegura que està treballant per resoldre-ho.

Per això, els números d'emergències 112 del País Valencià i el País Basc han quedat fora de servei i n'han habilitat d'alternatius: el 963 428 000 i el 900 112 088 respectivament. Concretament, al País Valencià i el País Basc es reporten incidències relacionades amb la telefonia fixa, mentre que a Andalusia, amb el servei d'internet. Emergències n'ha informat per primera vegada a les 8:18 hores.

Catalunya continua operant gràcies als sistemes de contingència, segons han informat a l'ACN fonts de Protecció Civil, que han explicat que hi ha hagut afectacions "mínimes". S'estan atenent trucades i es funciona amb normalitat gràcies perquè els sistemes de contingència fan que es passin les trucades per altres telèfons. La incidència sí que afecta parcialment l'operativa de Caixa d'Enginyers, segons ha informat l'entitat en un missatge a la xarxa X.