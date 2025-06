Denuncien pràctiques il·legals del funcionariat a les presons catalanes

L'Organització Mundial Contra la Tortura (OMCT) ha denunciat pràctiques il·legals del funcionariat en el tracte amb els interns a les presons de Catalunya. Per exemple, el personal penitenciari aplica "amb freqüència" mesures de contenció "amb subjecció mecànica -com ara lligar el pres al llit- i càstigs corporals". Aquestes subjeccions mecàniques "presenten elements punitius i no compleixen amb les disposicions legals".

La denúncia s'ha presentat en l'informe 'Índex Global de la Tortura', que l'entitat ha presentat en vigílies del Dia Internacional de les Nacions Unides en Suport a les Víctimes de Tortura. L'OMCT recorda que organismes com el Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura (CPT) ha demanat "en nombroses ocasions" que aquesta mena de mètodes s'aboleixin.

Altres denúncies que fa l'informe passen per les dificultats d'obtenir el dret de defensa –"els detinguts gaudeixen rarament de l'accés regular a un advocat"-, o el dret a comparèixer davant d'un jutge o dels serveis d'interpretació i traducció. En aquest sentit, l'informe assenyala que el 48% de la població interna a les presons catalanes és estrangera, per sobre del 25% de la mitjana europea.

A més, les "garanties" relacionades amb la presentació de reclamacions, com ara ser informat de l'estat de la queixa o rebre suport d'interpretació, "rarament s'apliquen a la pràctica". D'altra banda, una altra denúncia que fa l'informe de l'OMCT és que poques vegades hi ha reconeixements mèdics "immediats i sense interferències" a les víctimes de tortura o de maltractaments.

Finalment, l'informe assegura que els detinguts que presenten denúncia "solen patir represàlies", com ara un augment dels registres, sancions disciplinàries "innecessàries", el trasllat a institucions de més seguretat, la reclusió en règim d'aïllament o la "intimidació".

Risc "moderat" a Espanya

Més enllà d'aquests apartats específics, l'Índex classifica Espanya amb un risc "moderat" de tortura i maltractaments, a partir de les dades recollides el 2023 i el 2024. Això vol dir que la tortura i els maltractaments a Espanya "no són sistemàtics" però es produeixen "de forma més que esporàdica", especialment durant les detencions d'immigrants irregulars o activistes de grups ideològics específics, afirma l'informe, "com anarquistes, independentistes o ecologistes".

Els informes destaquen els abusos policials "freqüents" durant les reunions públiques, la detenció, el transport i la custòdia, que inclouen "pallisses, postures de tensió, amenaces i humiliacions sexuals".