El Govern pretén arribar a les 100.000 inscripcions en els cursos de català d'enguany

La mala salut del català ha fet al Govern prendre mesures. Els cursos de català que organitza han multiplicat la demanda en els darrers anys. Enguany, està previst que superin les 100.000 inscripcions, caldrà veure, però, quantes places s'atorguen finalment.

Enfront del creixement de la demanda, el Govern va activar un pla de xoc per millorar el servei. S'ha incrementat la plantilla del Consorci per a la Normalització Lingüística per poder ampliar el nombre de grups i arribar a més alumnes. S'ha augmentat l’oferta de cursos organitzats directament pel Consorci per a la Normalització Lingüística, i de cursos coordinats en col·laboració amb sindicats, entitats socials i altres institucions.

En l'àmbit econòmic, s'ha obert una nova línia de subvencions per a municipis i entitats perquè els ajuntaments i les entitats de poblacions petites puguin contractar docents de català i obrir grups als nivells inicials (A1 i A2), allà on fins ara no arribava l’oferta pública.

Malgrat el creixement de les inscripcions i el pla de xoc, a finals de 2024 gairebé 4.000 persones estaven en llista d'espera. Segons va avançar RAC1, l'oferta de places per al nivell bàsic el 2024 era de 71.000, per sobre de les 70.000 persones que les van sol·licitar. Ara bé, no totes estaven repartides de la mateixa manera i això va fer que mentre 5.000 places van quedar lliures, hi havia 4.000 persones que es van quedar sense curs.

Creixement de l'oferta

El nombre de sol·licitants ha crescut molt els últims anys. De fet, en els sis anys passats, la llista s'ha multiplicat per quatre. El 2018, la llista d'espera després del setembre era de 900 persones, mentre que el 2024 era de gairebé 4.000. Es tracta d'un augment del 300%.

L'oferta, per la seva part, també ha crescut. El 2018 hi havia 46.000 places, i enguany n'hi ha gairebé 66.000. Se n'han creat 20.000 en sis anys, un increment del 43%. Però aquesta oferta no arriba a tots els pobles i comarques, ja que cada any la inscripció es dispara en zones del país diferents i, segons el Departament de Política Lingüística, el Consorci no pot adaptar l'oferta correctament.