El Port acorda prorrogar el lloguer de l'Hotel W i una renovació «integral» els pròxims anys

El Port de Barcelona ha donat llum verda a l'entrada d'MSC, primer grup navilier mundial, a la terminal BEST. L'operació aportarà "més connectivitat" a la infraestructura barcelonina i suposarà un "pas important" en els serveis prestats. Així ho ha valorat el president de l'autoritat portuària, José Alberto Carbonell, en roda de premsa, on ha detallat els acords que ha aprovat aquest dimecres el consell d'administració del Port. Entre aquests, ressalta també una "renovació integral" de l'Hotel W, que començarà el pròxim octubre i preveu una inversió al voltant dels 80 milions d'euros; i una concessió a CILSA per construir una nova nau logística de 55.000 metres quadrats per a Lidl.

Segons el Port de Barcelona, aquest dimecres s'han aprovat quatre acords "rellevants" per a la infraestructura, que "impulsen" la seva competitivitat. A banda dels mencionats anteriorment, Carbonell també ha parlat sobre la licitació de l'OPS de la futura terminal de Royal Caribbean.

Entrada de MSC a la terminal BEST

L'entrada de MSC a la terminal BEST es farà mitjançant la transmissió del 50% de les accions que actualment té Terminal Catalunya SAU (Tercat) a Terminal Investments Limited Holding (TIL). Aquesta última empresa està participada "majoritàriament" per MSC. L'operació està encara pendent al que dictaminin les autoritats de la competència. Segons ha explicat, es tracta sobretot d'organismes de nivell europeu.

Carbonell ha detallat que l'acord inclou condicions específiques per garantir la "no discriminació" entre usuaris, la continuïtat del servei i el compliment d'algunes obligacions, entre altres. La màxima autoritat del Port ha avançat que la gestió de la terminal la mantindrà Hutchison Ports.

"Renovació integral" de l'Hotel W

Pel que fa a l'Hotel W, el consell d'administració del Port ha aprovat l'addenda al contracte d'arrendament entre Nova Bocana Barcelona i CIGAHotels Espanya, gestora de l'establiment i que alhora forma part del grup hoteler Marriott Internacional. Aquest acord preveu una pròrroga de 10 anys amb opció a 5 més del contracte (fins al 2041) i una "renovació integral" de l'hotel.

Carbonell ha especificat que les obres, que estan pendents encara de l'autorització de l'Ajuntament de Barcelona, es faran en dues fases per "no perjudicar la temporada alta". La primera, que començarà el pròxim octubre, renovarà les plantes de la 8 a la 25. La segona, que es farà de l'octubre del 2026 a l'abril del 2027, renovarà totes les parts comunes i la planta setena.

En relació amb la inversió de 80 milions -es tracta d'una quantitat aproximada-, 40 milions corresponen a l'obra civil i les instal·lacions, i 40 més al projecte de disseny d'interiors i mobiliari.

Concessió a CILSA per construir una nova nau per a Lidl

Sobre la concessió a CILSA per construir una nova nau per a Lidl, té una durada de 34 anys, prorrogables. Segons Carbonell, el projecte suposarà una inversió de 42,1 milions d'euros i ha superat tots els tràmits administratius i d'informació pública sense al·legacions.

La nau que es construirà tindrà 55.000 metres quadrats de superfície logística i una alçada de 15 metres, "superior al que és habitual" en les naus d'aquest tipus. Un cop entri en funcionament, Lidl passarà a gestionar un total de 165.000 metres quadrats en aquesta zona. "Lidl fa un pas més de consolidació en el Port de Barcelona", ha afirmat el president de l'autoritat portuària en la roda de premsa.

Licitació del sistema OPS per a la terminal G de creuers

A banda de les tres inversions, aquest dimecres el Port també ha donat llum verda a la licitació del projecte per instal·lar el sistema Onshore Powe Supply (OPS) a la terminal G de creuers, atorgada en concessió a Royal Caribbean Group. Aquest sistema ja es va estrenar fa uns mesos a la terminal Grimaldi, i ara s'avança perquè pugui estar també a la terminal G, on la previsió és que estigui en funcionament a finals de 2027.

El contracte que es licita té un pressupost de 12,6 milions d'euros i inclou la redacció del projecte executiu, la construcció de la infraestructura elèctrica i el serveu de connexió i desconnexió i manteniment durant els dos primers anys, amb possibilitat de pròrroga fins a cinc anys. Aquesta licitació ha de rebre l'aurotizació del Consell de Ministres