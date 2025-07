El nombre d'advocats inscrits al torn d'ofici a Catalunya cau per segon any consecutiu. Segons les xifres del Consell de l'Advocacia, el 2024 s'ha tancat amb 5.811 lletrats d'alta al torn, un 3,93% menys que l'any anterior. Per contra, ha augmentat la càrrega de feina amb 360.254 actuacions d'ofici, un 3,7% més que el 2023. El president del Consell de l'Advocacia Catalana i degà de Granollers, Joan Martínez, ha afirmat que hi ha un "desgast evident" i reclama més recursos i mesures de conciliació per garantir una bona cobertura. Els advocats auguren que la situació anirà a més, sobretot per l'augment de litigis i per l'increment d'assistències a víctimes de violència masclista. L'àmbit penal concentra el 70% de les actuacions d'ofici.