Cau un grup que robava amb el «mètode de la taca»: en què consisteix l'engany?

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal multireincident especialitzat a robar amb el "mètode de la taca", consistent a tacar algú sense que se n'adoni i, amb l’excusa d’ajudar-lo a netejar-se, robar-li el que porta a sobre. Hi ha quatre persones detingudes: un home de 52 anys i tres dones de 49, 42 i 38 anys.
Les detencions van tenir lloc dimarts 26 d'agost per quatre delictes de furt, un d'ells en grau de temptativa i per pertinença a grup criminal. Les tres detingudes tenien diversos antecedents per fets similars. La investigació continua oberta i no es descarta relacionar-los amb més fets. Els detinguts han passat a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Granollers aquest dijous.
El 26 d’agost pels volts de les 11:30 h, els mossos van rebre una alerta de la Policia Local de Caldes de Montbui informant que s’havien produït diversos furts i estrebades a la zona del mercat setmanal presumptament comesos per tres dones que es movien en grup.
Els agents del grup contra la delinqüència urbana "Fura" van iniciar una recerca per la zona i van localitzar un vehicle ocupat per un home i tres dones, les dones coincidien amb la descripció facilitada pels testimonis. Arran d’això, els agents van escorcollar el vehicle on van trobar objectes que poden ser usats per cometre aquests delictes com ara perruques i ulleres de sol per dificultar la identificació o esprais i pintures per tacar les víctimes. A banda, la roba que duien les tres dones corresponia amb les descripcions facilitades per les víctimes.
Què és el «mètode de la taca»?
El grup estava especialitzat en el "mètode de la taca". El delinqüent s’apropava a víctimes vulnerables, sobretot dones d’edat avançada, i els llençaven pintura o algun esprai per tacar-les. Després s’hi apropaven amb la intenció d’ajudar-les a netejar-se.
Aprofitaven aquesta proximitat per sostreure collarets o altres joies que duien a sobre o prendre’ls objectes de valor i diners. L'oficina de denúncies de Caldes va atendre quatre víctimes d’aquest modus operandi. Un cop establerta la seva vinculació amb els fets, tots quatre van ser detinguts.