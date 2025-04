Collboni mou fitxa perquè el mandat vinent es puguin construir 2.000 pisos públics a Sant Martí

Barcelona ja és més a prop de fer emergir un nou barri amb majoria de pisos públics al districte de Sant Martí, a la zona afectada per les obres de la Sagrera i a tocar de Sant Andreu. Es tracta d'un pla que inclou l'aparició de milers d'habitatges emmarcats en l'àmbit de Prim, al barri de la Verneda i la Pau. El govern de Jaume Collboni ha mogut fitxa i ha marcat calendari: ha engegat ja la reparcel·lació necessària, l'aprovació definitva dels projectes s'espera tenir-la el 2026, els enderrocs estan previstos per a l'any 2027 i la construcció dels nous edificis podria començar a partir del 2029. La distància entre l'actual anunci i l'arribada de les obres té a veure amb els tràmits que acompanyen les grans transformacions de sòl, defensen des de l'Ajuntament. "Deixar preparat sòl perquè el govern vinent continuï construint, que no s’aturi la roda". Aquest és l'objectiu principal del moviment, segons ha expressat l'alcalde Jaume Collboni.

L'avenç anunciat aquest dimarts dona seguiment a un acord polític del 2019, que va comptar amb la implicació de tots els partits polítics del consistori, precisament, menys del PSC, que s'hi va abstenir. Sigui com sigui, ara ja s'ha pogut concretar més la xifra de pisos i la distribució que s'hi espera. La idea és que es puguin construir 3.360 habitatges i que gairebé dos de cada tres (62%) siguin de titularitat municipal. És a dir, que podrien afegir-se 2.089 pisos públics a les mans de l'Ajuntament.

La zona en què ha d'arribar aquest nou espai residencial és al sector Prim, conegut per la seva proximitat industrial de la Verneda i del Torrent de l'Estadella. Tot plegat, a més, quedaria al voltant de la masia de Can Riera, que es convertiria en "el centre del futur veïnat", asseguren des del consistori. Actualment, aquests terrenys queden a tocar de les obres de l'entorn de la Sagrera, on també està previst que s'urbanitzi el Parc del Camí Comtal sobre les lloses ferroviàries.

En els plans municipals, que deixen l'arribada dels habitatges per a més enllà del 2030, s'inclou també una projecció de quins seran els espais de més relació veïnal. Aquesta planificació urbanística apunta cap a la construcció d'una futura plaça a l'entorn de la masia de Can Riera i la riera d'Horta. En aquell mateix entorn s'hi pensen ubicar una escola bressol, un centre de salut, algun equipament cultural i un pavelló esportiu. A més, també s'ampliarà l'institut Salvador Seguí, promet el consistori.

L'ambició de la mesura és que els barris del voltant també se'n beneficiïn d'aquests nous espais, especialment els de la Verneda i la Pau i Sant Martí de Provençals, assenyalen des de l'Ajuntament.

La reforma del 30%, sense data malgrat el desig de Collboni

A banda d'aquest gran pla, però, l'alcalde Collboni també s'ha referit, en el torn de preguntes dels periosites, a la situació al voltant d'una altra mesura clau al voltant de l'habitatge: la reserva del 30% de pisos protegits a qualsevol nova construcció o gran rehabilitació de la ciutat. Segons el batlle socialista, encara li és impossible saber del cert quan podrà modificar-la, per manca dels suports necessaris, ha matisat. "Què més voldria dir jo que poder donar una data. Però no depèn només del govern. Si fos per nosaltres, ja estaria fet", ha reblat.