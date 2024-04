Collboni portarà part de les festes de la Mercè al Port Olímpic per la Copa Amèrica de Vela

L'Ajuntament de Barcelona continua desvetllant els seus plans pel que fa a l'embolcall de la celebració de la Copa Amèrica de Vela que se celebrarà entre finals d'agost i principis d'octubre. Enmig hi haurà la festa major de Barcelona, la Mercè, i el consistori ha decidit barrejar les dues idees. Per primera vegada, ubicarà al Port Olímpic -en plena renovació- la part dedicada amb les arts de carrer, així com alguns concerts del Festival de Jazz de Barcelona i altres activitats més vinculades a la pràctica esportiva. Tot plegat forma part del projecte municipal anomenat "Regata Cultural", un pla que començarà abans de la cita esportiva, aquest mateix mes, i que aplegarà més de 200 activitats entre cultura i oci.

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha participat aquest dimarts en la presentació del programa i l'ha reivindicat com "una de les fites culturals d'aquest 2024". "Només a Barcelona podríem mobilitzar a totes les entitats públiques, privades i tota la força de l'Ajuntament i de la ciutat per a construir una agenda cultural entorn d'un esdeveniment de primer nivell mundial de competició esportiva", ha destacat Collboni.

Barcelona Obertura, el Gran Teatre del Liceu, el Palau de la Música i L'Auditori -en col·laboració amb Fundació La Caixa- oferiran dos concerts amb els directors Gustavo Dudamel i Ludovic Morlot a la platja de Sant Sebastià l'11 i 12 de juliol, en el marc de "Clàssica a la Platja".

Un altre dels esdeveniments destacats és la 38 edició de la Gran Trobada d'Havaneres "Barcelona cara a la mar", impulsada per la Associació Amics dels Havaneres i la Comissió de Festes de Barcelona, el 15 de juny. També a la platja, el 10 d'octubre, dos dies abans de l'inici de la Match Race Final (del 12 al 27 d'octubre), se celebrarà la cerimònia inaugural de l'última etapa de la regata.

La cap del Departament de Festes del Institut de cultura de Barcelona (Icub), Anna Lleó, ha explicat que estan treballant "per a oferir un extens programa cultural". L'escenari del Race Village, que s'instal·larà en el Moll de l'Assot durant els dies de la competició, oferirà més de 30 actuacions els caps de setmana a partir de les 20 hores, vuit de les quals sortiran d'una convocatòria realitzada per Ciutat Vella.

El Mercè Arts de Carrer, en el marc de les festes de La Mercè (del 21 al 24 de setembre), se celebrarà per primera vegada en el Port Olímpic, un dels espais remodelats -juntament amb el Port de Barcelona i el front marítim-, amb motiu de la regata i que s'inaugurarà aquest juliol.

Biblioteques, museus i altres institucions de la ciutat també impulsaran en els pròxims mesos debats, col·loquis, espectacles i activitats familiars relacionades amb la mar, els oceans, l'aigua o la crisi climàtica, entre altres. El Museu Marítim, el Museu de Ciències Naturals i Casa Àsia també han organitzat activitats; el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) ha convocat el Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà i ha organitzat un cicle de debats; També accolirà el festival de cinema de vela.

"Viu La Vela", el programa impulsat pel Institut Barcelona Esports (IBE) que acosta els esports de vela als centres escolars de la ciutat, celebrarà el 12 de juny la cerimònia de clausura en el Port Olímpic i la platja de la Nova Icària, amb prop de 2.000 alumnes.

Finalment, la gastronomia també serà present, amb el "Tast a la Rambla", que enguany incorporarà mostres gastronòmiques dels 12 països presents en la competició; i degustacions de cuina marinera i productes de la mar en els mercats municipals, entre altres activitats.