Conductors d'autobús es regiren contra el bus autònom que TMB prova a Montjuïc

La irrupció de vehicles autònoms, aquells que són capaços de circular sense que hi hagi un conductor pilotant-los, és una pedra a la sabata dels col·lectius que fa temps que es guanyen la vida darrere d'un volant. Els taxistes de Barcelona van aixecar la veu la setmana passada després que el director general d'Uber projectés que en el futur ningú conduirà per necessitat i que tots els vehicles serien autònoms. Aquest matí, però, aquesta tensió s'ha materialitzat en un altre sector amb una acció a peu de carrer: conductors d'autobús de la CGT han protestat contra el nou servei de bus autònom que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) està provant a Montjuïc els darrers dies.
Un grup de treballadors s'ha plantat davant d'aquest autobús autònom aquest dimecres al matí, evitant que es posi en marxa. Hi han dut pancartes amb el missatge: "Més llocs de treball de qualitat i menys robobus".
El sindicat vol assenyalar la posada en marxa de la primera prova de TMB amb autobusos autònoms com una amenaça de cara al futur, si no s'aclareix quins són els plans de la companyia pel que a la plantilla de conductors. "Aquest tipus de plantejament el que aportarà seran beneficis a l'empresari, però no aportarà res als treballadors. De fet, m'atreveixo a dir que hi hauria una reducció dels llocs de treball. Si això és el futur, CGT hi està en contra", exposa Francesco Stefanopoli, part implicada de la protesta i membre de la secció sindical de CGT Bus de TMB. El nou escenari comporta un equilibri: Stefanopoli assegura que no estan estrictament en contra de la irrupció de l'autobús automàtic en el futur, però remarca que "s'han de garantir els llocs de treball de la gent".
Diversos experts alertaven a Nació, en un reportatge publicat el passat cap de setmana, que l'arribada de la tecnologia dels vehicles autònoms -que en cap cas és imminent- podria tenir un impacte rellevant sobre l'administració i sobre la realitat laboral. Hi hauria molts llocs de treball, des del sector del taxi fins al transport de mercaderies, que podrien quedar-ne afectats. Alguns acadèmics apuntaven que l'impacte seria rellevant i que comportaria retallades a les plantilles, com passa amb altres processos d'automatització, mentre altres investigadors s'inclinaven per projectar una convivència entre els vehicles autònoms i els conduïts per persones.
El camí anunciat pel director general d'autobusos de TMB, Jacobo Kalitovics, també aporta algunes concrecions de quins són els plans de l'empresa pública: "A les ciutats, en el futur, el bus anirà sense conductor, però connectat a un centre de control un operari comandarà una desena de vehicles. En cas que el vehicle quedi aturat per una avaria o una incidència, amb un joystick podrà maniobrar". Aquest plantejament tecnològic, però, ni té calendari ni detalla com afectaria la plantilla del servei municipal.
De moment, les proves que es duen a terme a Montjuïc són amb un vehicle amb autonomia 4 sobre 5. Això vol dir que, malgrat que la circulació és automàtica, per normativa hi ha un conductor d'autobusos al seu lloc de treball habitual per vigilar que no hi hagi incidències. En cas d'urgència, ell s'encarrega d'agafar el volant o frenar el vehicle, d'una manera similar a quan un aprenent fa pràctiques de conducció i el professor de l'autoescola intervé.
A banda, la protesta de la CGT a Montjuïc també ha aprofitat per visibilitzar un altre front obert amb la direcció de TMB, com és el protocol davant els assetjaments. Al seu parer, l'empresa està intentant utilitzar aquest nou reglament per "acomiadar gent" en comptes de tenir en compte els casos d'assetjament real.