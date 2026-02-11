La consellera Niubó en plena vaga: «Compartim les demandes i mantenim la voluntat de diàleg amb els sindicats»

La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha publicat un missatge a les xarxes socials en què titlla de "clam" la vaga d'aquest dimecres a les escoles i instituts del país i en què s'apropa al reconeixement de les reclamacions sindicals: "Des d'Educació entenem i compartim les demandes per enfortir el sistema educatiu i mantenim la voluntat de diàleg amb els sindicats per poder arribar a un acord social que ens permeti contribuir a la millora educativa del nostre país". En el missatge no es concreta cap acord específic i es mantenen les bones paraules, dos principis que de moment no han servit perquè els sindicats afluixin en les seves reclamacions, per a les quals demanent propostes immediates i realitzables sobre la taula. \r\n