Continua la incertesa a l'estació de Sants, on passatgers encara no han pogut viatjar

Les cues, la desinformació i la incertesa han continuat presents a l'estació de Sants aquest dimarts a la tarda. Molts usuaris que havien de viatjar dilluns, esperen que el seu tren surti encara aquest dimarts; la majoria de la gent s'acumula en els accessos de l'alta velocitat, mentre que la zona de Rodalies està pràcticament buida. A fora de l'estació, personal de la Creu Roja reparteix aigua i menjar per alleugerir l'espera.

"Hi ha una cua de persones que ningú sap el que ha de fer", apunta la Berta a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), una usuaria que vol anar amb el seu germà cap a Girona després que ahir no poguéssin fer-ho. Han comprat un bitllet d'AVE, però està demorat "tota l'estona" i el tren de mitjana distància no funciona. Sobre el personal de l'estació, indica, "no saben ni a quina hora passen els trens, ni com estan".

Un cas similar és el de la Macarena, una passatgera de Girona que ahir es va quedar sense tren per tornar a casa. Avui esperava que tornessin a funcionar els AVE i s'ha comprat un bitllet nou, ja que Renfe no l'havia reubicat encara i té l'abonament. Comptava amb poder agafar un tren a les 16.30 però estava ple, tal com ha detallat a l'ACN. De moment no ha demanat cap reemborsament ja que hi ha unes cues "interminables" i admet que tampoc no li garanteixen que pugui viatjar aquest mateix dimarts cap a Girona.

Altres persones intenten anar més lluny, com l'Ana, que havia de viatjar ahir a Madrid. Havia de viatjar en AVE i com que no l'han reubicat també ha optat per comprar un bitllet nou per aquest dimarts. Amb tot, el seu tren encara no apareix en pantalla i mentre espera a tenir nova informació aprofita per fer cua i espera també reclamar els diners del bitllet que no va poder utilitzar dilluns.

En els accessos a Rodalies i Mitja Distància hi ha poca gent. Les poques persones que s'hi veuen s'apropen per demanar informació i giren cua en constatar que el tren que volien agafar encara no circula ni tampoc saben quan ho farà. Segons expliquen alguns dels usuaris, ni tan sols el personal d'informació de Renfe o Adif ho saben i els remeten a la informació que surt en pantalla.

En Lander s'ha apropat a l'estació per veure si ja funcionava el tren cap a Sitges. Aquest matí ha vingut a Barcelona amb autobús per treballar i confiava que en acabar la jornada pogués fer-ho en tren, però ha girat cua per tornar a buscar l'autobús a plaça Espanya.