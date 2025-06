De Catalunya a Sonoma: el català que va governar Califòrnia (i no ho sabies)

Catalunya sempre ha estat terra de navegants i exploradors, però el que la majoria de gent desconeix és que la influència en aquesta àrea és tan gran que el primer governador de l'estat de Califòrnia fou un català. Es tracta de Gaspar de Portolà, fill de Balaguer (Noguera) i destacat explorador i militar al servei de la Corona de Borbó durant el segle XVIII. Però, com va acabar en un càrrec de tant prestigi tan lluny de casa?

Nascut el 1716 a Os de Balaguer en una família noble, Gaspar de Portolà va ocupar des de ben aviat posicions destacades en l'exèrcit, aleshores molt relacionat amb la noblesa. Va ser baró de Castellnou de Montsec i es va integrar a l'exèrcit espanyol amb una edat primerenca amb actuacions a Àustria i Itàlia abans de començar l'aventura transatlàntica.

Després de lluitar en la Guerra dels Set Anys (1756-1763) per Carles III i en la campanya militar de Portugal (1763-1763), va ser ascendit a capità de dragons del regiment Espanya i finalment va assolir el rang de coronel.

Això va fer que el destinessin al virregnat de Nova Espanya, a la Baixa Califòrnia, l'actual Mèxic. Allà, va dur a terme diverses missions i va acabar establint-se també a l'Alta Califòrnia després d'expulsar els jesuïtes. Per tots els seus mèrits militars, Carles III el va acabar nomenant el primer governador estatal de Califòrnia, un càrrec que va ocupar entre el 1767 i el 1770.

Per tant, Gaspar de Portolà va ser el primer governador de Califòrnia abans de la declaració d'independència de Mèxic, que va concloure el 1821, i també abans de la dels Estats Units, que es van constituir el 1776. En la seva època, Califòrnia formava part de Nova Espanya, que integrava l'imperi espanyol.

Amb tot, Gaspar de Portolà va tornar a Lleida, on va acabar morint el 1786. Si bé, a la ciutat de Pacífica, a Califòrnia, encara hi ha una escultura seva de 2,7 metres d'alçada obra de l'artista català Josep Maria Subirachs i que la Generalitat de Catalunya va donar a l'Estat de Califòrnia el 1988. A Arties (Vall d'Aran), hi ha una rèplica que es pot visitar.