De Serrat a l'Himne del Real Madrid: les cent cançons més sol·licitades als funerals de Catalunya

La música és, per a molta gent, una manera de viure o superar moments difícils. L'utilitzem per molts motius, en diverses ocasions i situacions i ens fa sentir identificats, d'alguna manera, amb un grup social, una persona o una experiència que es conta a través d'una cançó. Per aquest motiu, els funerals són un espai en què la música està molt present i reconforta a famílies i amics i ajuden a processar el dol. La companyia catalana Àltima, líder del sector funerari a Catalunya, ha elaborat el primer rànquing anual de les 100 cançons més sol·licitades a les cerimònies funeràries dutes a terme a Catalunya.
El rànquing mostra que s’han interpretat peces de música clàssica, cançons vinculades a la cultura popular tradicional catalana i espanyola, himnes d’entitats esportives i temes vinculats al rock & roll i el pop nacional i internacional de tots els temps.
El top 5 de les cançons més sol·licitades
L’obra musical més demanada a les cerimònies funeràries celebrades al llarg del 2025 a Catalunya ha estat l’Ave Maria, de Franz Schubert i que, amb molta diferència, ha estat la peça més sol·licitada en funerals, molt per sobre de la segona opció, El Cant dels Ocells, de Pau Casals, i de la tercera, Un beso y una flor, de Nino Bravo. El top 5 el tanquen dos cantats catalans més Joan Manuel Serrat amb Paraules d'amor, en quart lloc, i Josep Rodoreda amb Virolai, que queda en cinquè lloc de les més demanades als funerals.
Açò demostra que l’edat dels difunts és un element clau per determinar l’estil de música i els o les intèrprets que es trien; així com influeix l’àrea geogràfica per fer una tria o una altra. Per exemple, com s'explica al rànquing d'Àltima, a les cerimònies de difunts majors de 75 anys, que són la majoria dels funerals del 2025 a Catalunya, la música clàssica, religiosa o tradicional hi ha tingut un predomini absolut amb l’Ave Maria de Schubert, com la peça més triada amb un 31%, seguida d’El cant dels ocells, de Pau Casals, amb un 18%, i l’Adagio d’Albinoni, amb un 14%.
Serrat, un dels artistes més demanats
Pel que fa als intèrprets amb més obres sol·licitades el 2025, el cantant Joan Manuel Serrat, és qui més n’ha acumulat amb 4 cançons entre les 50 primeres: Paraules d’Amor, Mediterráneo, Aquellas pequeñas cosas o Cantares. El segueix el cantant cubà Antonio Machín, amb 3 obres dins del rànquing: Toda una vida, Dos gardenias i Angelitos negros. Per últim, l'artista que més es repeteix és, en realitat, el grup de Liverpool The Beatles, amb peces com Yesterday, Let it be o Hey Jude.
Himnes esportius i cançons identitàries
Al llistat de les cançons més sol·licitades als funerals també s’hi inclouen peces vinculades al món de l’esport, com ara l’himne del FC Barcelona, que ocupa el lloc 36 a la llista; l’himne del RCD Espanyol; o el del Reial Madrid, que tanca el rànquing al número 99.
Però també apareixen peces musicals amb caràcter d’identitat nacional catalana com El Virolai, de Josep Rodoreda, La Santa Espina, d’Enric Morera i Àngel Guimerà; Els segadors, de Francesc Alió i Brea o El cant de la senyera, de Lluís Millet i Pagès també han tingut, per aquest ordre, el seu moment entre les 100 peces més demanades a les cerimònies funeràries al llarg del 2025 a Catalunya.