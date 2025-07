Desapareix una noia de 13 anys a Barcelona i els Mossos demanen ajuda per trobar-la

Els Mossos d'Esquadra han emès un avís per intentar localitzar una noia de 13 anys que ha desaparegut a Barcelona. La Nahiara va ser vista per últim cop aquest dimecres 2 de juliol al barri de Vilapicina i la Torre Llobeta, i des de llavors no se'n sap res més.

La policia catalana demana ajuda ciutadana per trobar la menor i, amb aquest objectiu, han facilitat algunes de les seves dades físiques, a més de la foto. Concretament, la noia fa 1,70 metres d'altura, és de complexió prima, té els cabells llargs, llisos i castanys, i els ulls marrons.

La Nahiara va desaparèixer el 2 de juliol al barri de Vilapicina i la Torre Llobeta (Barcelona)



Ajuda'ns a trobar-la pic.twitter.com/Zo1NFeT4Q2 — Mossos (@mossos) July 3, 2025

En el moment de la desaparició, la Nahiara portava una samarreta sense mànigues de color rosa, pantalons curts texans i unes sabatilles esportives de color blanc. Davant qualsevol pista sobre l'estat i la localització de la jove, els Mossos d'Esquadra demanen posar-se en contacte amb el telèfon d'emergències 112.