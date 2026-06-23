Desallotgen una de les Quatre Torres de Madrid per un incendi

La torre Moeve, una de les Quatre Torres del passeig de la Castellana de Madrid, ha estat desallotjada aquest dimarts a la tarda a causa d'un incendi declarat a la planta 16 de l'edifici. Diversos testimonis han assegurat haver vist flames i una gran columna de fum després d'escoltar una explosió a l'interior.\r\n\r\nFins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses dotacions dels Bombers de Madrid i efectius d'emergències per controlar el foc i garantir la seguretat dels treballadors. De moment, no han transcendit les causes de l'incendi ni tampoc si hi ha persones ferides.\r\n\r\n\r\n🔴 Desallotgen una de les Quatre Torres de Madrid per un incendihttps://t.co/pHBRqpHKaj pic.twitter.com/UUDyQnFgMU\r\n— NacióDigital (@naciodigital) June 23, 2026\r\n\r\n\r\nLa torre afectada forma part del complex empresarial de les Quatre Torres, al nord de la capital espanyola. No és el primer incident d'aquest tipus a la zona, ja que el desembre passat els bombers ja van haver d'evacuar una altra de les torres per un incendi declarat en un soterrani.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nCues quilomètriques en l'operació sortida per Sant Joan\r\n\r\n