Desconvocada la vaga de les bugaderies industrials prevista per al 6 i 7 de juliol

Els sindicats CCOO, CGT i UGT han arribat a un preacord amb la patronal per al nou conveni col·lectiu de les bugaderies industrials, fet que permetrà desconvocar la vaga prevista per als dies 6 i 7 de juliol. L'acord s'ha assolit després de l'última reunió celebrada al Departament de Treball. El preacord inclou una millora salarial i una reducció de la jornada laboral, dues de les principals reivindicacions dels treballadors del sector.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nIncendi en un edifici al carrer de Méndez Núñez, a Ciutat Vella Gerard Mira\r\n\r\n