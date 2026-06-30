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Desconvocada la vaga de les bugaderies industrials prevista per al 6 i 7 de juliol

Societat

  • Pla mitjà d'una treballadora de la bugaderia Ilunion de Tortosa preparant els lots de llençols plegats i nets -

ARA A PORTADA

Publicat el 30 de juny de 2026 a les 15:38

Els sindicats CCOO, CGT i UGT han arribat a un preacord amb la patronal per al nou conveni col·lectiu de les bugaderies industrials, fet que permetrà desconvocar la vaga prevista per als dies 6 i 7 de juliol. L'acord s'ha assolit després de l'última reunió celebrada al Departament de Treball. El preacord inclou una millora salarial i una reducció de la jornada laboral, dues de les principals reivindicacions dels treballadors del sector.

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