Despleguen una simulació d'un hospital de campanya a la platja del Bogatell de Barcelona

Un simulacre d'hospital de campanya per rebre l'aval de l'OMS. Això és el que ha desplegat L'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) a la platja del Bogatell de Barcelona. L'START, amb aquest nom s'ha batejat l'hospital, està preparat per desplegar-se en 72 hores en cas d'emergència humanitària arreu del món i està format per fins a 700 persones.

Es tracta d'hospitals de campanya que es despleguen ràpidament en zones afectades per crisis per proporcionar atenció ambulatòria immediata i fer l'estabilització de pacients com a primera línia de resposta. El director de l'AECID, Antón Leis, ha dit que l'objectiu és "enviar un missatge que on es desplega l'hospital i s'atén les persones més vulnerables està molt a prop, tot travessant el mar", fent referència a la franja de Gaza.

Día 3 en el despliegue del hospital #START en Barcelona. Finalizamos tiendas, preparamos áreas médicas clave y garantizamos comida e hidratación para 50 personas. Un equipo donde cada voz cuenta, trabajando con corazón y precisión.#AECIDHumanitaria #EMT1 #SomosCooperacion pic.twitter.com/QWlMAQkSj8 — AECID (@AECID_es) June 12, 2025

El principal objectiu del desplegament de l'hospital de campanya START al litoral barceloní ha estat rebre la visita d'un equip avaluador de l'OMS, que ha verificat aquest dijous la seva adequació per rebre la classificació com a equip de resposta ràpida de l'organització en situacions d'emergència humanitària.

Segons han apuntat des de l'AECID, fa dos anys que es treballa per rebre la certificació de l'OMS i aquesta és la penúltima fase en el procés d'acreditació internacional, pas previ a la inscripció oficial de l'START en el registre global d'equips de resposta ràpida.

14 dies d'autosuficiència

L'hospital de campanya amb què s'ha fet el simulacre al passeig marítim a la platja del Bogatell està format per 19 tendes. En les situacions en què es desplega, el seu objectiu és fer atenció ambulatòria inicial a pacients amb traumatismes i malalties transmissibles i no transmissibles. Té una primera sala de triatge, primers auxilis i urgències mèdiques, així com sales d'obstetrícia, atenció psicològica, pediatria, rehabilitació i un dipòsit de cadàvers, entre d'altres.

L'hospital de campanya pot iniciar operacions en un mínim de 24 hores un cop s'arriba a la zona afectada i té una operativitat sostinguda en el terreny durant almenys dues setmanes, amb capacitat de fer rotacions posteriors. A més, té autosuficiència com per poder funcionar de forma autònoma durant almenys 14 dies, tant pel que fa a l'aigua, l'alimentació, la logística i el sanejament.