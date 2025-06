Què fer aquest cap de setmana a Barcelona i Catalunya: 14 i 15 de juny

Amb l'estiu a tocar, les opcions d'oci al cap de setmana es multipliquen. Durant el 14 i 15 de juny a Barcelona i a tota Catalunya hi haurà opcions de plans per a totes les edats i gustos. Des de festivals de circ, a concerts fins a festes majors.

Festival Circorts

Pistes de circ improvisades, plenes d'espectacles d'alt nivell de tècniques ben diverses i que oferiran al públic somriures i el millor art circense. El Festival Circorts tindrà lloc els dies 13, 14 i 15 de juny al carrer Benavent i a la plaça de les Ceràmiques Vicens de Barcelona.

La programació està pensada per a tothom amb una graella d'espectacles amb diversitat de disciplines, com clown, aeris, acrobàcies, llit elàstic... A banda de les actuacions, hi ha una programació de tallers al carrer per aprendre trucs i curiositats del món del circ.

Festival Simfònic

Música al carrer i gratuïtament. El dissabte 14 de juny, a partir de les 18 h, el Festival Simfònic reunirà a Barcelona 30 concerts simultanis a càrrec de 1.500 alumnes d'escoles de música i entitats musicals de la ciutat.

Les actuacions tindran lloc a tots els districtes, des de La Model, a l'Eixample, fins a la Casa de l'Aigua de Trinitat Nova, a Nou Barris; des de la Fundació Julio Muñoz Ramonet, a Sarrià-Sant Gervasi, fins al recinte de Fabra i Coats a Sant Andreu, entre molts d'altres. El festival compta amb l'apadrinament de la cantautora Suu i la cançó Tant de bo sonarà a les 19 h de manera simultània a tots els concerts.

Diada del 50è aniversari de la Fundació Miró

Aquest mes de juny farà 50 anys de la inauguració de la Fundació Miró a Barcelona. El diumenge 15 de juny el museu obrirà les portes per celebrar una festa que inclourà tallers, foodtrucks, contacontes, projeccions, castellers, visites comentades i concerts. Es presentarà també l'exposició La poesia tot just ha començat. Serà l'inici d'una celebració que durarà un any.

Gran Price Vinyl Fest

Pels amants dels vinils, el 13, 14 i 15 de juny la 6a edició del Gran Price Vinyl Fest s'instal·la al Fossat del Mercat de Sant Antoni. Hi haurà parades de vinils de Barcelona i de la resta de Catalunya, així com expositors de França o Estats Units. Hi haurà estils de tota mena, des de hip-hop a hardcore, soul, funk, jazz, indie, rock clàssic, heavy, techno, drum & bass, trip hop, cold wave, punk, sixties i rock progressiu. A més, durant tot el cap de setmana hi haurà una programació de DJ amenitzant l'ambient.

Cabró Rock

Vic s'omple de música amb la 5a edició del Cabró Rock. El festival trepitja amb força la capital d'Osona amb un cartell de luxe amb artistes de primer nivell com Oques Grasses, La Raíz, Mushkaa, The Tyets, Figa Flawas, Els Catarres, Els Pets, Doctor Prats, La Fúmiga, Ginestà, Maria Jaume, Les Que Faltaband i Los Manolos.

Enramades

Arbúcies ja ho té tot a punt per a començar les Enramades, una de les festes més populars de la comarca. El nom de la festivitat prové de l’orna­mentació amb brancatges i flors que cada any es posa al davant de les cases i cobreix el carrer d'un costat a l’altre amb un teixit de garlandes. Consulta tota la programació aquí.

Efímera 2025

Catalunya recupera aquest 2025 un dels seus festivals més singulars i inspiradors: Efímera, Festival internacional d'art d'acció, ciència i sostenibilitat, que després d'anys de silenci torna a Calders i Artés, entre el 8 i el 14 de juny, com a espai d'encontre entre artistes, científics i ciutadania. Amb una mirada crítica i sensible sobre la sobreproducció, el festival pren com a símbol l'insecte efímera -que només viu 24 hores- per reivindicar el procés creatiu, el pensament crític i la sostenibilitat.