Les Enramades d'Arbúcies 2025: programació i novetats

Arbúcies ja ho té tot a punt per a començar les Enramades, una de les festes més populars de la comarca. El nom de la festivitat prové de l’orna­mentació amb brancatges i flors que cada any es posa al davant de les cases i cobreix el carrer d'un costat a l’altre amb un teixit de garlandes. Amb el temps, la celebració, que és d'origen religiós, s'ha anat adaptant als nous temps i va ser declarada d’interès nacional per la Generalitat de Catalunya el 1999.

Es calcula que cada any Arbúcies rep uns 30.000 visitants durant la vuitada de Corpus que conforma Les Enramades per veure les catifes de flors, la dansa, la Passada, la processó i la cercavila.

Programació

El divendres 13 de juny, el Poliesportiu de Can Delfí acollirà a partir de les 8 del vespre la segona edició de l’Sport Night Festival, una activitat adreçada als joves d’entre 12 i 18 anys amb entrada gratuïta. Aquest esdeveniment donarà el tret de sortida a un seguit d’activitats que ompliran el municipi de vida, color i tradició.

L’endemà, dissabte 14 de juny, la jornada començarà ben d’hora amb el torneig 4x4 de vòlei al Poliesportiu de Can Pons, organitzat en commemoració del 20è aniversari de l’entitat. Les inscripcions s'han de fer prèviament i tenen un cost de 10 euros per jugador, o 8 euros per als socis. Paral·lelament, a partir de les 9:30 hores, el Poliesportiu de Can Delfí serà escenari d’una marató de donació de sang per celebrar el Dia del Donant. Ja a la tarda, es començarà la confecció de les tradicionals catifes de flors naturals del Montseny i les raconsCATIFES.

El diumenge 15 de juny serà el gran dia del Concurs de Catifes de Flors Naturals del Montseny. Durant tota la jornada, es podran veure les raconsCATIFES repartides pel poble, gaudir de la fira d’artesans a la placeta de Can Reus i la fira d’atraccions a l’avinguda dels Països Catalans. De 6 del matí a 2 del migdia, diversos carrers del municipi s’ompliran d’art efímer amb la confecció de les catifes. La plaça de la Vila acollirà una emissió especial en directe de Ràdio Arbúcies de 10 a 12 hores. A continuació, a les 18 hores es farà la plantada de gegants i la proclamació de les catifes guanyadores. A partir de les 18:30 hores, una cercavila omplirà de música i festa els carrers adornats.

L’Associació de Comerç d’Arbúcies ha impulsat una iniciativa per fomentar la participació en les danses de les Enramades i cada dia se sortejaran dos vals de 30 euros per bescanviar en bars i restaurants associats. Només cal ballar la dansa, fer-se una foto amb l’expositor de l’associació i penjar-la a les xarxes socials amb l’etiqueta @comercarbucies.

El dimecres 18 de juny, a les 18 hores, el Museu Etnològic del Montseny acollirà una xerrada sobre "Catifes de flors al món", a càrrec de Vicenta Pallarès, presidenta de la Federació Catalana de Catifaires. El dijous 19, a la plaça de la Vila, hi haurà una botifarrada popular a les 19:30 hores, seguida a les 22 hores per l’encesa de la traca que marcarà l’inici oficial de les Enramades. Després tindrà lloc la passada de la Plaça, balls tradicionals i música en directe tancaran la nit.

Passada del Castell

El divendres 20 de juny es viurà l’Enramada de la Plaça i la Passada del Castell. Des de les 11:15 hores, la Cobla Montgrins protagonitzarà la passada matinal, la Dansa de la Plaça i les serenates de tarda. A la nit, després del pregó, a les 23 hores, i una nova traca, la passada del Castell recorrerà el poble fins a la música festiva amb La Tropical i DJ Calvins. A la matinada, la festa continuarà amb un esmorzar popular.

Dissabte 21 de juny serà el torn de l’Enramada del Castell. El recorregut matinal començarà a les 11:15 hores i culminarà a la plaça dels Bosquerols amb la Dansa del Castell. A la tarda, les serenates i un vespre musical amb el grup Acords a mig desfer completaran la jornada. El Museu Etnològic del Montseny també proposa una exposició de mots i expressions vinculats a la festa, amb un concurs d’enigmes per als més curiosos. A més, els dies 30 de maig i 6 de juny es podran aprendre els balls típics com el xotis i el vals a la terrassa del museu.

Passades del Sorrall, de Magnes i de la Carretera

El diumenge 22 de juny, al vespre, tindrà lloc la Passada del Sorrall. A les 19 hores, hi haurà havaneres amb rom cremat al carrer Sorrall, i a les 22 hores la tradicional passada amb balls i música en directe. L’endemà, dilluns 23, serà el torn de l’Enramada del Sorrall, la Passada de Magnes i la celebració de Sant Joan, amb la flama del Canigó, sopar popular i una nova nit musical.

El dimarts 24 de juny, l’Enramada de Magnes i la Passada de la Carretera marcaran una jornada especial amb l’arribada de municipis agermanats, activitats institucionals, i una festa holi per a famílies. A la nit, seguiran les passades tradicionals amb balls.

Finalment, el dimecres 25 de juny es posarà punt final a les festes amb l’Enramada de la Carretera. Des de les 11:15 hores, la passada recorrerà els carrers principals, culminant amb la Dansa de la Carretera. A les 8 del vespre, un concert especial a la plaça de la Vila amb la Cobla Montgrins tancarà oficialment unes Enramades plenes de tradició, música i participació ciutadana.