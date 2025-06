Neix una comunitat energètica a Arbúcies

Més de 40 persones van assistir a la presentació d’Impuls, la nova comunitat energètica d’Arbúcies, que es va dur a terme a La Gabella. Es tracta d’una cooperativa de consum que té com a objectiu produir energia renovable i local, per tal de reduir la dependència de l’oligopoli energètic i afavorir un model més just, participatiu i sostenible.

El projecte, però, va molt més enllà de la producció d’energia verda i els promotors preveuen desenvolupar altres serveis complementaris com l’assessorament en eficiència energètica, la compra col·lectiva de llenya o pèl·let, la mobilitat elèctrica compartida i el suport a la rehabilitació energètica dels habitatges. “Volem avançar cap a la transició energètica justa i sostenible del municipi”, va expressar el portaveu del projecte.

Durant l’acte, hi van intervenir diverses persones amb experiència en el sector el president d’OECOOP, Ermen Llobet, va explicar el funcionament general de les comunitats energètiques. El president de Balenyà Sostenible, Ramon Roig, va compartir l’experiència d’una comunitat energètica consolidada. Finalment, Jordi Riera i Carles Albó van presentar el projecte d’Impuls i van donar detalls de la que serà la primera instal·lació fotovoltaica de la comunitat, que es col·locarà a la coberta del pavelló de Can Pons i tindrà una potència de 137 kWp.

Els promotors han remarcat que la clau de l’èxit serà la perseverança i la implicació veïnal, i s'han mostrat convençuts que la comunitat energètica d’Arbúcies creixerà i es consolidarà progressivament. L’acte, que es va allargar gairebé dues hores, va concloure amb un debat participatiu en què els assistents van poder plantejar dubtes, propostes i inquietuds.

Les comunitats energètiques volen servir per donar poder de decisió a la ciutadania, les pimes o les administracions locals i afavorir la transició d’un model energètic centralitzat com l’actual a una organització molt més descentralitzada. A més, també tenen l'objectiu de facilitar l’aplicació de noves estratèagies per lluitar contra la pobresa energètica.