Detecten nou casos de tuberculosi a l'antic Institut B9 de Badalona

El Departament de Salut ha detectat els últims dos anys almenys nou casos positius de tuberculosi entre els centenars d'ocupes que viuen a l'antic institut B9 de Badalona. Aquests nou positius s'haurien contagiat dins el centre fruit de la convivència.
Salut precisa que no es considera un brot, un concepte tècnic que engloba un nombre més elevat de contagis que s'hagin produït en un mateix espai i temps. Segons explica ACN a partir de fonts consultades, hi ha diversos ciutadans que van arribar al B9 l'estiu del 2023 sent positius de tuberculosi, i que tots han tingut seguiment per part dels agents de Salut Pública perquè rebin tractament antibiòtic al CAP.
L'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, titlla d'"irresponsabilitat" que el Departament de Salut no hagi informat l'Ajuntament de Badalona sobre els casos de tuberculosi de la localitat, on viuen entre 400 i 500 persones de manera irregular. L'espai està en procés de desallotjament des de l'any 2023, en la que hauria de ser l'actuació d'aquest tipus més gran que s'ha fet mai a Catalunya, segons l'alcalde.
Albiol ha destacat que si es confirma el brot, s'hauria de posposar el desallotjament, però adverteix que tampoc en sortirà ningú de dins per evitar que es propagui tant al voltant de Badalona com a la ciutat de Sant Adrià de Besòs, molt propera a l'edifici de titularitat municipal.
El desallotjament imminent
El consistori fa dos anys que reclama via judicial el desallotjament del B9, adduint que és un focus de problemes, tràfic de drogues i prostitució. Albiol ho va exigir de nou públicament a finals d'agost, quan hi va haver una baralla mortal dins les instal·lacions.
De fet, l'alcalde de Badalona ha destacat que aquest mateix mes d'agost el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) havia validat la desocupació de l'espai. És per aquest motiu que Albiol s'ha mostrat sorprès perquè s'hagi fet pública la situació a l'edifici.
"Em sorprèn que quan estem a punt de desocupar aquest edifici després d'un procés judicial molt llarg i feixuc surti aquesta informació", ha afegit. Amb tot, assegura que encara no ha rebut cap comunicació oficial per part de la conselleria.
Els casos no són contagiosos i estan controlats
El subdirector de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, ha assegurat aquest divendres que els casos de tuberculosi detectats entre els centenars d'ocupes que viuen a l'antic institut B9 de Badalona ja han començat el tractament i no són contagiosos.
En una atenció a mitjans, Mendioroz ha apuntat que la situació està "bastant controlada", però no "tancada", ja que els símptomes es poden manifestar en "mesos o anys". Mendioroz ha evitat valorar el desallotjament de l'espai, ha remarcat que no és "idoni" que siguin en aquest espai, però que per a ells era "més senzill fer les actuacions ara que si es disgrega".
El primer cas es va detectar el novembre del 2023, es tractava d'una persona que va dir que "residia de manera temporal "a l'antic institut B9 de Badalona. Mendioroz ha remarcat que el contagi no necessàriament s'ha d'haver produït en aquest espai i que no s'han detectat més casos, a banda d'aquesta desena.
Pel que fa a la queixa de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el fet que no se'ls hagi informat dels casos de tuberculosi, Mendioroz ha indicat que no s'ha fet perquè van concloure que no hi havia risc per a la població. "La tuberculosi no és com la covid, cal un contacte d'unes quantes hores en un espai tancat per tal que hi hagi un risc de transmissió", ha explicat.