Detenen cinc persones per una agressió trànsfoba a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut cinc persones per una agressió trànsfoba a Barcelona. Els arrestats són tres dones i dos homes, d'entre 20 i 34 anys. Els fets van tenir lloc el 25 de juny a Barcelona, quan la víctima, que coneixia prèviament els agressors, es va citar amb una de les autores al barri de Sant Antoni. Poc després d'arribar, van aparèixer quatre persones més que, abusant de la seva superioritat, la van agredir violentament amb cops de puny i puntades de peu, a més d'arrossegar-la per terra estirant-li dels cabells. Mentre es produïa l'agressió, dos dels detinguts ho gravaven amb el mòbil per després fer-ne difusió a les xarxes socials i mostrar la naturalesa transsexual de la víctima, segons es desprèn de la investigació.