Detenen un home que va segrestar i maltractar la seva parella durant dos anys a Múrcia

La policia espanyola ha detingut un home per un presumpte cas de violència de gènere a Múrcia. L'individu hauria raptat i retingut durant dos anys la seva parella, que constava com a desapareguda, en una casa rural de San José de la Vega. Segons la testimoni, l'home l'hauria apallissat i l'hauria agredit sexualment. La policia també ha detingut tres persones més que haurien encobert el sospitós.
Segons informa La Opinión de Murcia, la desaparició de la dona es remunta a l'abril del 2024, quan gent del seu entorn li va perdre la pista. Fins i tot, van arribar a dubtar que s'hagués fugat voluntàriament. Aquest dimarts, però, es va saber que la dona havia estat segrestada durant aquests gairebé dos anys en una casa de San José de la Vega, quan va aconseguir fugir aprofitant que el sospitós dormia. La víctima va sortir de l'habitatge saltant una tanca i es va dirigir cap a un centre de salut del municipi on va demanar ajuda.
En aquest punt, la Unitat d'Atenció de la Família i la Dona (UFAM) va assumir el cas i, llavors, la Policia Nacional va detenir el presumpte agressor. També han estat detinguts dos veïns més, que estan acusats de detenció il·legal, agressió sexual i violència de gènere.
El delegat del govern espanyol a Múrcia, Francisco Lucas, ha confirmat que hi ha una investigació oberta en aquests moments i que aquest divendres els detinguts passaran a disposició judicial.
Si pateixes violència, demana ajuda
Si pateixes qualsevol mena de violència, truca al telèfon d’emergències 112, que és gratuït, únic a tot l'àmbit europeu i dona resposta immediata les 24 hores del dia; o adreçat a la comissaria dels Mossos d’Esquadra més propera. La Generalitat també habilita un telèfon d’atenció permanent a les dones en situació de violència: el 900 900 120, que és gratuït i confidencial i funciona tots els dies de l'any, durant les 24 hores del dia. S'hi pot accedir per telèfon i correu electrònic (900900120@gencat.cat).
D’altra banda, pots anar al teu Centre d’atenció primària (CAP) o trucar al 061 Salut Respon si necessites ajuda en qualsevol demanda d'informació sobre la salut. També pots demanar informació sobre les oficines d'atenció a la víctima del delicte en qualsevol dels números i correus electrònics esmentats.