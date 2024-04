Detingut un jove de 24 anys pel tiroteig a Sant Adrià de Besòs

Els Mossos d'Esquadra detenen un jove de 24 anys relacionat amb el tiroteig que es va produir el passat 1 d'abril a Sant Adrià de Besòs. En aquell atac va resultar ferida una dona. Segons explica el mateix cos policial català, aquell dia van tenir coneixement que una persona havia estat ferida per arma de foc i en traslladar-se fins al lloc dels fets van constatar que s'havien produït diversos trets.

La dona estava sent atesa en un centre sanitari per les ferides en una cama. Fruit de la investigació, la policia va identificar una persona presumptament relacionada amb l'agressió i aquest dimarts s'ha dut a terme un dispositiu policial per a detenir-la. L'arrestat és un home de 24 anys, que ha estat traslladat a dependències policials

Els Mossos han desplegat un ampli dispositiu amb agents de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Badalona i Sant Adrià i del Grup Especial d'Intervencions (GEI), que s'ha encarregat d'entrar al domicili on es trobava l'investigat. Allà l'han detingut i ja ha passat a disposició judicial.

