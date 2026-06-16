Detinguts dos homes per agredir un vigilant de Renfe a l'Hospitalet de Llobregat el Sant Joan del 2025

Els Mossos d'Esquadra han detingut als dos presumptes responsables de l'agressió greu a un vigilant de Renfe a l'Hospitalet de Llobregat el dia de Sant Joan de l'any passat. Els fets es van produir la matinada del 24 de juny a l'avinguda Josep Tarradellas de l'Hospitalet de Llobregat, quan dues persones, vigilants de l'estació que acabaven el seu torn laboral, van ser abordades per dos individus.
Durant l'assalt, un dels atacants va agredir una de les víctimes amb un matxet, causant-li lesions de molta gravetat a la mà esquerra, mentre l'altre autor sostreia les motxilles que portaven. La víctima va ser traslladada d'urgència a l'Hospital de Bellvitge, on va haver de ser intervinguda quirúrgicament en diverses ocasions.
Després dels fets, els autors van fugir corrents de la zona travessant les vies del tren en direcció a l'avinguda de Can Serra de l'Hospitalet. Arran dels fets, els investigadors en les primeres indagacions van obtenir imatges dels assaltants, entre elles, de les càmeres de seguretat de l'estació.
Informació a través de la col·laboració ciutadana
Els Mossos asseguren que el punt d'inflexió del cas va arribar gràcies a la difusió d'imatges dels presumptes autors a través de les xarxes socials oficials del cos per demanar el suport de la ciutadania. Poques hores després de la publicació, la Unitat d'Investigació va rebre un seguit d'informacions molt valuoses de diversos ciutadans. Aquestes dades van significar l'impuls definitiu per a la resolució del cas, i això va permetre als investigadors posar noms i cognoms als sospitosos, segons han explicat els Mossos en un comunicat.
Amb les informacions rebudes, juntament amb la resta de gestions dels investigadors, els Mossos van localitzar i detenir un dels presumptes responsables. Al primer detingut, de 28 anys, li constava un antecedent a la base de dades policials per fets de la mateixa tipologia delictiva. Finalment, el 5 de juny els agents van detenir el segon sospitós i principal autor de l'agressió. L'home té 13 antecedents policials i se l'acusa d'un delicte de robatori amb violència i lesions molt greus. L'arrestat va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de l'Hospitalet de Llobregat.