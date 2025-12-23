Dimarts de fred matinal, pluja i neu

Queda només un dia per a la nit de Nadal i Catalunya s'ha llevat aquest dimarts amb fred matinal arreu del país i pluja i neu en diversos punts. El dia també ha començat amb núvols arreu i bancs de boira locals a l'interior. A les 6.30 h d'aquest matí, la temperatura màxima a les capitals de demarcació era de 8 °C a Barcelona i Tarragona, de 14 °C a Girona i de 3 °C a Lleida. En la mateixa línia, les temperatures mínimes també són una mica més baixes que els darrers dies.
La previsió meteorològica del Meteocat per a aquest matí és de pluja, sobretot a l'est, que a la tarda quedarà restringida només al litoral i prelitoral. La cota de neu voltarà entre els 800 i 1.000 metres al matí i, posteriorment, pujarà fins a situar-se entre els 1.200 i 1.400 metres. També s'espera que el mar estigui alterat i vent fort als dos extrems de la costa catalana.
D'altra banda, la predicció per als pròxims dies de Nadal és que Catalunya visqui una pertorbació mediterrània, segons informen des del Meteocat. Això pot comportar que les precipitacions continuïn arreu del territori i que les cotes de neu siguin relativament baixes. En la mateixa línia que aquest dimarts, també s'espera una notable alteració marítima.
Postals d'hivern
Tot just els darrers dies, els paisatges del país han començat a emblanquinar-se i a deixar unes postals espectaculars. La nevada que va començar a caure diumenge al vespre a diferents punts del Pirineu ha cobert de blanc pobles i cotes baixes del Pirineu deixant una estampa completament nadalenca a les portes de les festes. Concretament, ha nevat a llocs com Puigcerdà, Sort, Bellver de Cerdanya, Esterri d’Àneu o Isil.