L’arribada de turistes estrangers al setembre es va reduir un 1,36% al setembre en comparació amb el mateix mes de l’any passat, situant-se 2.020.003, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). D’aquesta manera, Catalunya va encadenar tres mesos consecutius de caigudes (1,16% al juliol i un 4,34% a l’agost), una situació que no es produïa des de l’inici de la pandèmia.
Tot plegat fa que es visqués el segon pitjor estiu de la història (amb dades des d’octubre del 2015 i sense comptar l’època Covid-19) amb 6.559.377 de visitants (el primer registre va ser el 2023 amb 6.281.901). Pel que fa a la despesa diària per persona va pujar un 9,87% interanual, fins als 238 euros.
Dels nou mesos del 2025 en quatre s’han notificat variacions interanuals negatives. A més dels tres mesos d’estiu, al maig va patir una davallada del 5,55% (7.252.878), cosa que suposava trencar amb pràcticament quatre anys de creixements continuats.
Pel que fa a les pernoctacions es van rebaixar un 5,71% al setembre en comparació amb el mateix període del 2024, fins a 10.836.897. Les nits també van sumar cinc mesos de descensos interanuals consecutius i acumulant un total de sis el 2025 (el març va ser del 10,73%). La duració mitjana dels viatges va caure lleument, de 5,59 dies de l’any passat a 5,35 enguany.
Segueix sent un any de rècord
Malgrat enllaçar tres mesos seguits de caigudes, l’arribada de turistes estrangers entre gener i setembre va créixer un 0,2% amb 15.810.954, cosa que suposa mantenir-se amb xifres de rècord aquest 2025. De fet, Catalunya va ser el destí preferit de l’Estat fins al novè mes de l’any, per davant de les Illes Balears amb 13,7 milions (+3%) i Andalusia amb 11,5 milions (+7,3%).
Com són les xifres al conjunt de l'Estat?
Al conjunt de l’estat espanyol van arribar 9,7 milions de visitants estrangers al setembre, un 0,8% més que el mateix mes del 2024. Més del 20% van ser ciutadans procedents del Regne Unit (gairebé 2,1 milions, un 2% més), seguits dels d’Alemanya (1,3 milions i un descens del 2,5%). Quant al visitant nord-americà va augmentar un 3,1%m fins a 458.409. La despesa mitjana diària es va incrementar un 4,5%, fins als 204 euros.
En l’acumulat de l’any, l’Estat va assolir la xifra més alta de la història amb prop de 76,5 milions de persones, un 3,5% interanual més. Els britànics van encapçalar el llistat de països emissors amb al voltant de 15,3 milions (+4%), seguits dels francesos amb més de 10,2 milions (-0,1%). Mentre que els procedents dels Estats Units van escalar un 3,1%, vorejant els 3,5 milions.