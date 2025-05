Dispositiu de trànsit per al Gran Premi de Fórmula 1: les carreteres i les hores amb més cues

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha dissenyat una "estratègia de mobilitat considerable, important i destacada" amb motiu del Gran Premi de Fórmula 1 a Montmeló. Ho ha explicat el director de Trànsit, Ramon Lamiel, que ha detallat que el dispositiu inclourà més carrils i restriccions de mobilitat per a camions. Tot plegat per uns dies que es preveuen "molt intensos" perquè l'habitual mobilitat d'un cap de setmana corrent de finals de maig es barrejarà amb la que comporta un esdeveniment com aquest.

Així, Trànsit ha fet una crida perquè la ciutadania segueixi les indicacions dels panells informatius, ha recomanat als conductors que evitin circular per l'AP-7 en les hores de "major afluència" i que recorrin a la C-32 com a via alternativa. Lamiel ha explicat que es calcula que el Gran Premi mobilitzarà milers d’assistents durant els dies 30 i 31 de maig i 1 de juny.

Tot i que els problemes de circulació podrien començar divendres, el moment que més preocupen al cap del SCT són el matí de dissabte "quan es pot produir una barreja de trànsit" i el de diumenge, que és quan tindrà lloc la competició en si. Ha recordat que l’arribada a Montmeló sol ser més esglaonada que la sortida, en la qual l’afició surt aproximadament al mateix temps i això comporta una elevada mobilitat que es tradueix en complicacions viàries. Per aquest motiu, ha demanat "prudència i paciència als usuaris".

Tot i que la recomanació principal és que els espectadors arribin al recinte de Montmeló amb transport públic com a principal alternativa al vehicle privat, dissabte i diumenge entre les 06.30 hores i les 18.00 hores, s'habilitaran mesures especials a trams de carreteres principals i secundàries properes a Montmeló, amb carrils addicionals o sentits únics de circulació. Divendres al matí, tot i ser un dia laborable, també es disposaran algunes mesures d’ordenació del trànsit. Les vies afectades per les mesures seran l’AP-7 (sortides 13,14 i 15), C-33 (sortida 2), C-35, C-17, BP-5002, Nus del Congost i BV-5003 (zona nord), C-352 (Ronda sud de Granollers).

Mesures previstes a les carreteres

Entre les mesures previstes, destaca el muntatge per augmentar la capacitat viària de la C-35 d’accés al circuit. En aquest sentit, divendres s’abalisarà amb cons un carril doble en aquesta via des de Parets del Vallès en sentit Granollers. Dissabte i diumenge s’habilitarà aquest carril doble a la mateixa C-35 des de Parets del Vallès en sentit Granollers i també des de Granollers en sentit Parets del Vallès per accedir al pàrquing del recinte esportiu.

D’altra banda, per redistribuir l’entrada a les instal·lacions del circuit, es recomana accedir-hi per la C-17/C-35 i també per la sortida 13 de l’AP-7. Així mateix, a través dels panells de missatgeria variable s’informarà dels itineraris recomanats en funció de les retencions d’accés al circuit.

A més, es restringirà la circulació a vehicles pesants a l’AP-7 dissabte 31 de maig de 10.00 hores a 14.00 hores entre Maçanet de la Selva i l’Hospitalet de l’Infant en ambdós sentits. Diumenge 1 de juny de 9.00 hores a 17.00 hores les restriccions seran també a l’AP-7 en tots dos sentits de la marxa entre Maçanet i Cerdanyola del Vallès. També es prohibirà el pas de camions per la C-35 entre Parets del Vallès i Granollers que seran desviats per agents dels Mossos.

Així mateix, per facilitar la mobilitat general de retorn del cap de setmana, el diumenge a la tarda s’instal·larà un carril addicional al tram nord de l’AP-7 entre Sant Celoni i Montornès del Vallès en sentit sud, tot i que se’n retardarà l’obertura per la mobilitat de sortida del Circuit. També s’habilitarà un carril addicional al tram sud de l’autopista entre Vilafranca i Papiol en sentit nord i un altre a la C-32 entre Llavaneres i Montgat en sentit sud.

El comissari en cap de la Regió Metropolitana Nord, Sergi Pla, ha recomanat als assistents al Gran Premi que "vagin al Circuit com més aviat millor, per evitar les retencions i l'acumulació de vehicles". També ha afegit que “sobretot a les vies properes al recinte no se segueixin les indicacions dels navegadors”.