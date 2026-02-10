10 de febrer de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

ARA MATEIX

Societat

Dispositiu policial a l'àrea de Barcelona i el Penedès contra una banda transnacional implicada en el tràfic d'haixix

  • Agents dels Mossos d'Esquadra durant el dispositiu transnacional antidroga -

ARA A PORTADA

Publicat el 10 de febrer de 2026 a les 09:16

Els Mossos d'Esquadra, conjuntament amb la Guardia di Finanza italiana, han iniciat aquest dimarts de matinada un dispositiu per detenir els membres d'una organització transnacional presumptament implicada en el tràfic d'haixix i altres substàncies. La investigació internacional està tutelada per la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Badalona plaça número 4 i la Fiscalia Antimàfia de Milà. El dispositiu inclou més d'una desena d'entrades a Badalona, Sant Adrià de Besòs, Mataró, Tiana, Calella, Montcada i Reixac i Llorenç del Penedès. També es faran entrades a Marbella (Màlaga) i a Tauste (Saragossa).

Et pot interessar