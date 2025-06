Dos morts en l'incendi d'un habitatge a Mataró

Un home i una dona han mort en l'incendi d'un habitatge a Mataró situat al número 35 del carrer Misericòrdia. Segons ha informat el cos de Bombers han rebut l'avís a les 10:33 del matí i a les 10:51 ja havien extingit el foc. Les flames han afectat bàsicament l'habitació on hi havia la cuina de la llar, no obstant això, resta d'estances del pis han quedat afectades pel fum i la temperatura.

A l'interior de l'immoble, que es trobava en un segon pis, han trobat els cossos d'un home i d'una dona. Per dur a terme l'operació d'extinció i d'atenció a les víctimes s'han desplaçat fins al lloc dels fets cinc dotacions de Bombers, així com cinc unitats terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i un helicòpter medicalitzat.

El SEM ha intentat reanimar les víctimes practicant maniobres de reanimació cardiopulmonar. Es tracta d'una estratègia per fer tornar en si persones que hagin patit una pèrdua de consciència i una aturada respiratòria. Malgrat tot, però, la maniobra per reanimar-los no ha tingut èxit.