Educació allunya la sisena hora a l'escola pública

El Departament d'Educació ha aturat l'estudi encarregat per l'anterior govern a l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Pública (Ivàlua) per recuperar la sisena hora a l'escola pública, segons ha avançat El País i han confirmat fonts de la conselleria a l'ACN. Les mateixes fonts han indicat que s'han prioritzat altres estudis que eren "més urgents" i han afegit que es veurà en el futur si es reprèn l'encàrrec o no. La recuperació de la sisena hora formava part de l'acord d'investidura amb els Comuns, però la consellera d'Educació, Esther Niubó, ja havia rebaixat la possibilitat de fer-ho efectiu.